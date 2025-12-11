Débutant dans Gundam ? Voici le guide ultime pour choisir votre maquette Gunpla

Plonger dans l’univers Gundam et ses mythiques maquettes dénommées Gunpla peut donner le tournis, suivez le guide. Entre les grades HG, MG, RG et PG, le néophyte se sent parfois perdu face à ce tsunami de plastique et d’acronymes.

Ce guide ultime est votre entry plug pour démystifier les échelles, la complexité et choisir votre premier modèle sans suer à grosses gouttes. Préparez-vous à assembler votre premier géant de métal sans finir en puzzle impossible.

Se lancer dans l’univers des maquettes Gunpla peut donner le tournis. Entre les grades, les échelles et les niveaux de difficulté, il est facile de se perdre devant l’étagère d’un magasin. Que vous soyez un débutant curieux, un fan qui revient au hobby ou un expert en quête d’un nouveau défi, ce guide est fait pour vous.

Toutefois, il est possible de détailler les principales catégories pour ne pas perdre le fil entre les modèles suivants : High Grade (HG), Real Grade (RG), Master Grade (MG) et Perfect Grade (PG). Et en 2025, voici comment vous trouverez le kit parfait .

Le High Grade (HG) : l’entrée de gamme en matière de maquette de Gundam

Si vous débutez, le High Grade (HG) est fait pour vous. À l’échelle 1/144, ces kits sont abordables, rapides à assembler (1 à 3 heures) et d’une difficulté facile. Leur construction par emboîtement simple ne nécessite ni colle ni peinture.

Mais ne vous y trompez pas : les HG de 2025 sont bien plus détaillés, articulés et esthétiques que leurs ancêtres. C’est le choix parfait pour un projet familial, un cadeau, ou pour commencer une collection sans se ruiner. En fait, c’est l’idéal pour les débutants et les builders occasionnels.

Le Real Grade (RG) : la finesse à petite échelle pour ceux qui ne tremblent pas des mains

Si vous cherchez directement plus de défi et de détails sans perdre en compacité, Le Real Grade (RG) est votre graal. Toujours au 1/144, ces kits offrent un niveau de finition et de complexité proche du Master Grade. Avec leur armature interne (« inner frame »), leur séparation de couleurs poussée et leur articulation avancée, ils demandent de la patience et de la précision (4 à 8 heures de construction). Le résultat est une pièce d’exposition magnifique et réaliste, parfaite pour les builders ayant déjà une expérience du HG et qui souhaitent passer au niveau supérieur.

Le Master Grade (MG) : l’équilibre parfait des formes

Le Master Grade (MG), à l’échelle 1/100, est souvent considéré comme le Saint Graal du hobbyiste régulier. Ces kits offrent un équilibre idéal entre taille imposante, complexité satisfaisante et plaisir de construction (6 à 12 heures).

Leur point fort ? Une armature interne complète qui donne vie au mobile suit. Puis, celui-ci a une articulation exceptionnelle et une séparation des couleurs qui limite les autocollants. C’est le grade de prédilection pour les builders intermédiaires et avancés qui veulent une pièce majestueuse à exposer, sans se lancer dans le projet d’une vie.

Le Perfect Grade (PG) : le summum de l’ingénierie minimaliste

Par la suite, pour les passionnés les plus exigeants, le Perfect Grade (PG) représente l’apogée. À l’échelle monumentale du 1/60, ces kits sont des chefs-d’œuvre d’ingénierie. Ils intègrent souvent des systèmes à LED, des mécanismes complexes, une armure amovible et un niveau de détail sculpté époustouflant.

Leur construction est un marathon exigeant (15 heures minimum), réservé aux builders expérimentés cherchant le défi ultime. Avec un budget premium, vous obtenez la pièce maîtresse la plus impressionnante de votre collection.

Quel grade choisir en 2025 ? notre avis

Débutant ou petit budget : Partez sur un High Grade (HG). C’est fun, varié et sans prise de tête.

Intermédiaire et amateur de détails : Tournez-vous vers le Real Grade (RG) pour la finesse, ou le Master Grade (MG) pour la présence.

Collectionneur sérieux et passionné de technique : Le Master Grade (MG) reste un excellent choix, mais si vous voulez le meilleur du meilleur, le Perfect Grade (PG) vous attend.

Mais quel que soit votre choix, l’essentiel est de prendre du plaisir à assembler votre géant. Bonne construction !

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn