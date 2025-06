Après 4 ans d’attente, Bandai annonce la suite de Mobile Suit Gundam Hathaway

Le 26 juin 2025, Bandai Namco Filmworks a levé le voile sur une nouvelle bande-annonce pour le très attendu film Mobile Suit Gundam Hathaway : La sorcellerie de la nymphe Circé.

Prévu pour sortir dans les salles de cinéma japonaises l’hiver prochain, ce film promet de poursuivre l’histoire captivante de Hathaway Noa, incarné par le talentueux Kensho Ono. Sous la direction du renommé Shukou Murase, cette suite s’annonce comme un événement incontournable pour les fans de Gundam.

Pourquoi cette suite est tant attendue ?

Le premier film, Mobile Suit Gundam Hathaway, sorti en juin 2021 et déjà disponible en gunpla par Bandai, a été acclamé par la critique. Il a rencontré un immense succès au box-office, rapportant 2,23 milliards de yens (soit 1 315 477 d’euros).

Les spectateurs ont été séduits par l’époustouflante animation. Puis, le drame humain qu’on y décrit et sa représentation réaliste des conflits de ce monde sont poignants. Avec une telle réception, on attend beaucoup de cette suite. Les fans peuvent s’attendre à une continuation de l’exploration des thèmes de la guerre et des relations humaines. Ils ont fait la renommée de la série.

Qui seront les protagonistes dans ce nouveau Mobile Suit Gundam de Bandai ?

Mobile Suit Gundam Hathaway : La sorcellerie de la nymphe Circé, met en avant une distribution impressionnante de voix-off. En plus de Kensho Ono dans le rôle de Hathaway Noa, le film présente Reina Ueda dans le rôle de Gigi Andalucia.

Puis, on a Junichi Suwabe en tant que Kenneth Sleg, et Soma Saito dans le rôle de Lane Aim. Cette équipe talentueuse promet d’apporter une profondeur émotionnelle et une dynamique captivante à l’histoire.

Qui est à l’origine de Mobile Suit Gundam ?

La série originale Mobile Suit Gundam a été créée par Yoshiyuki Tomino et Hajime Yatate. Ces créateurs ont toujours été à la pointe de l’animation et de la narration. Pour cette suite, Shukou Murase reprend les rênes de la réalisation, tandis que Yasuyuki Muto s’occupe du scénario.

Les designs des personnages, basés sur les créations originales de Haruhiko Mikimoto, sont entre les mains de Naoyuki Onda et Shigeki Kuhara. Puis, la musique est un élément clé de l’atmosphère de Gundam. Elle est composée par le talentueux Hiroyuki Sawano, connu pour ses compositions épiques.

De quoi parle l’intrigue cette fois ?

Netflix décrit le film comme suit : après la rébellion de Char, Hathaway Noa mène une insurrection contre la Fédération de la Terre. Cependant, sa rencontre avec un officier ennemi et une femme mystérieuse va bouleverser son destin. Cette intrigue promet de plonger les spectateurs dans un récit riche en rebondissements. En effet, les choix des personnages auront des conséquences profondes.

La franchise Mobile Suit Gundam a su évoluer au fil des ans, tout en restant fidèle à ses racines. Avec l’arrivée de Mobile Suit Gundam Hathaway : La sorcellerie de la nymphe Circé, les fans peuvent s’attendre à une expérience cinématographique innovante. Alors que l’hiver 2026 approche, l’excitation autour de cette suite ne cesse de croître. Même si les vrais fans attendent aussi la sortie de la suite de Gundam Wing.

