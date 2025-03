Créez un poste de combat digne de ce nom avec la Collection Secretlab Mobile Suit Gundam !

in

Secretlab dévoile sa nouvelle collection inspirée de l’anime culte Mobile Suit Gundam. En hommage aux mythiques RX-78-2 Gundam et MS-06S Char’s Zaku II, la marque dévoile des éditions spéciales de ses emblématiques produits : la chaise TITAN Evo, les housses SKINS Lite et le bureau MAGNUS Pro. Une annonce qui ne manquera pas de captiver les fans du robot anime de Yoshiyuki Tomino.

Des chaises TITAN Evo aux couleurs des Mobile Suits emblématiques

Les Secretlab TITAN Evo RX-78-2 Gundam et MS-06S Zaku II Editions s’imposent comme des pièces de collection incontournables. Chaque modèle est conçu pour offrir un confort optimal grâce à une mousse à froid brevetée et un support lombaire ajustable sur quatre axes. Mais l’atout principal réside dans le design minutieusement fidèle aux mechas emblématiques de la saga.

Le modèle RX-78-2 adopte la palette blanche, bleue, rouge et jaune du Gundam d’Amuro Ray, avec un dos qui reprend le motif de son bouclier. De son côté, la version MS-06S Zaku II, à dominante rouge flamboyant, arbore des détails tels que l’emblème du Principauté de Zeon et l’œil mono du mobile suit, recréé en broderie 3D pour un réalisme saisissant.

Une personnalisation plus poussée avec SKINS Lite et MAGNUS Pro

Secretlab ne s’arrête pas aux chaises et propose également les housses SKINS Lite RX-78-2 et MS-06S Zaku II. Faciles à installer, elles permettent aux possesseurs d’une TITAN Evo de transformer leur setup sans changer de fauteuil. Pour aller plus loin, le bureau Secretlab MAGNUS Pro Pure White Mobile Suit Gundam Edition complète cette gamme exclusive.

Doté d’un système de gestion des câbles intégré et d’un design épuré, il permet une immersion totale dans l’univers Gundam. Son MAGPAD™ réversible arbore des illustrations détaillées du RX-78-2 et du Zaku II. Cela procure une touche de personnalisation supplémentaire. Une collection qui promet d’enflammer la communauté des passionnés de mechas et de gaming !

