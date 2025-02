Gundam en live-action ! La saga culte fait son grand saut au cinéma !

L’univers de Gundam, fort de ses 40 ans d’existence s’apprête à franchir une nouvelle étape avec l’annonce d’un projet de film live-action. C’est un événement qui ravira certainement les amateurs de science-fiction et de méchas. Après des décennies de séries animées, de films et de maquettes, Gundam se lance dans une aventure cinématographique audacieuse.

Gundam arrive bientôt en live-action !

Avec Legendary Entertainment et Bandai Namco Filmworks à la tête de ce projet, le film pourrait redéfinir l’avenir de la franchise. Legendary, connu pour ses succès comme Pacific Rim et Godzilla, s’assure que l’adaptation bénéficie d’une production de qualité. Jim Mickle, le créateur de la série Sweet Tooth, assure la réalisation. Il apportera son expertise en matière d’action et d’émotion. L’objectif est de respecter l’ADN de Gundam tout en offrant un spectacle à la hauteur des attentes des fans.

Gundam live-action movie is officially in development



• Co-production between Bandai Namco and Legendary Jim Mickle is directing pic.twitter.com/1JxvfY88va — El Victor (@el_victor014) February 5, 2025

L’adaptation en live-action de Gundam représente un défi de taille, car les films tirés d’animes ont habituellement du mal à convaincre. Les projets à succès comme celui de One Piece sur Netflix sont rares. La réputation du studio et la direction de Jim Mickle sont malgré tout de bonne augure. On peut espérer un film qui allie batailles épiques de méchas et une réflexion plus profonde sur la guerre et les relations humaines. Quant au choix de l’univers dans lequel se déroulera l’histoire, il reste encore flou pour le moment.

Un projet colossal entre de bonnes mains

Le projet du film en live-action Gundam bénéficie de l’expérience du studio derrière des succès comme Pacific Rim et Godzilla. L’objectif est de respecter l’essence de la franchise tout en offrant un spectacle visuel grandiose. Ils ont confié la direction du film à Jim Mickle, réalisateur de Sweet Tooth, qui saura combiner action et émotion dans un univers dystopique. Avec son expertise, on peut s’attendre à une adaptation fidèle à l’ADN de Gundam tout en apportant une approche nuancée.

L’un des plus grands défis du projet de Gundam en live-action réside dans le cadre de l’histoire. Ce choix est crucial, car l’Universal Century possède une riche profondeur scénaristique et une base de fans solide. En revanche, un nouvel univers pourrait rendre l’histoire plus accessible à un public plus large. En tout cas, les attentes sont élevées pour ce projet ambitieux. Pour les fans de la franchise, Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX sort aussi cette année !

