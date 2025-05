F1 : Comment regarder le Grand Prix du Miami 2025 gratuitement ?

Le Miami Grand Prix 2025, c’est bien plus qu’une simple course de F1. C’est l’arène où les géants du volant se retrouvent pour écrire leur légende. Mais qui osera défier le roi Verstappen ? L’an dernier, on l’a vu écraser la concurrence comme une mouche sur un pare-brise. Mais cette année, les choses risquent de changer. Des failles, des doutes, des rumeurs… L’époque des victoires faciles est peut-être terminée. Alors, qui prendra la couronne cette année ? Toutes nos astuces pour regarder Grand Prix du Miami 2025 gratuitement.

Le glamour de Miami et ses virages audacieux promettent un spectacle intense pour ce Grand Prix de Formule 1. Max Verstappen continuera-t-il à imposer son rythme, ou un nouveau prétendant viendra-t-il défier sa suprématie ? Suivez le Grand Prix de Miami 2025 en live et sans frais sur la RTBF.

Ne manquez rien de l’action palpitante en direct ! Voici comment faire :

Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Savourez chaque instant sur https://www.rtbf.be/

Cette année, Miami ne sera pas qu’un simple Grand Prix. Max Verstappen, qui a dominé la Formule 1 ces dernières années, voit enfin son trône vaciller. Mais qui pourrait le renverser ? McLaren débarque avec un Lando Norris qui n’a jamais été aussi déterminé et un Oscar Piastri prêt à tout pour faire sauter la domination de Red Bull.

Dans l’ombre, les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton ne sont jamais loin. Ajoutez à cela une Mercedes qui retrouve de la vitesse et vous obtenez un cocktail explosif.

Miami 2025 : La révolution McLaren, Verstappen en Péril

Vous pensez que l’issue du championnat est déjà écrite ? Le Grand Prix du Miami 2025 arrive, et avec lui, un tableau qui pourrait bien dynamiter tout ce que vous croyez savoir sur la Formule 1. Max Verstappen, ce roi sans couronne qui règne depuis trop longtemps, pourrait enfin se faire piquer sa place, et ce n’est pas un détail. Les McLaren, plus affûtées que jamais, sont prêtes à dévorer la compétition. Lando Norris, ce pilote trop souvent sous-estimé, est fin prêt à enflammer la piste et à secouer les hiérarchies.

Mais ne vous y trompez pas, la bataille ne se limite pas qu’à lui. Un autre homme pourrait bien profiter de cette guerre pour se faire une place au soleil : Oscar Piastri. Verstappen, bien qu’incroyablement talentueux, commence la saison sans la meilleure voiture. Et vous savez ce que cela signifie : il n’est plus invincible.

McLaren a mis les bouchées doubles, et avec Norris en tête, on peut parier que les Red Bull seront loin derrière. Mais attention, il y a encore un autre facteur qu’on ne peut ignorer : Ferrari. Charles Leclerc et Lewis Hamilton, le couple explosif qui pourrait bien enchaîner les coups bas tout en se battant pour la victoire.

Mais est-ce que ce duo a les armes pour vraiment contester la domination de McLaren ? Là est la question.

Regarder le Grand Prix de Miami 2025 gratuitement : ne ratez pas l’explosion de la F1

Mentally, we’re here 😌 pic.twitter.com/CQ6Vd4g5uI — F1 Miami Grand Prix (@f1miami) April 2, 2025

Soyons clairs : manquer le Grand Prix de Miami, c’est une erreur monumentale pour tout passionné de F1. Ce circuit est un test de pure vitesse, où chaque seconde compte. À Miami, on parle d’un tracé urbain ultra-rapide, avec une ligne droite de 1 100 mètres qui met les moteurs à l’épreuve, des virages serrés , des zones de freinage spectaculaires et trois zones DRS pour des dépassements à haute vitesse qui peuvent faire basculer n’importe quelle course.

Et la bonne nouvelle ? Vous pouvez vivre ce grand spectacle sans sortir votre porte-monnaie. La chaîne RTBF (https://www.rtbf.be) diffuse l’intégralité du Grand Prix de Miami, sans abonnement, sans coûts cachés, juste de l’action pure. Pas de coupures avant la ligne d’arrivée, juste une immersion totale, avec des commentateurs passionnés qui vous guident à chaque instant.

Pour encore plus d’émotions fortes, vous avez aussi ORF (https://www.orf.at) et ServusTV (https://www.servustv.com). Ces chaînes autrichiennes sont réputées pour leur analyse pointue de chaque virage, chaque dépassement, chaque fraction de seconde de la course.

Le seul bémol ? Ces chaînes sont géo-bloquées à l’extérieur de leur zone de diffusion. Mais voilà la solution : NordVPN. Une connexion rapide et vous voilà virtuellement en Autriche ou en Belgique.

Alors, quel sera votre choix :

Regarder ce grand prix comme un pro, avec un bon VPN pour le streaming sans frontières.

sans frontières. Ou laisser passer cette occasion, et sincèrement… vous le regretterez.

Parce qu’à Miami, chaque virage est un défi, chaque tour est une bataille et seul le plus rapide en sortira vainqueur.

Regarder Grand Prix du Miami 2025 gratuitement – FAQ

Quand se déroule le Grand Prix de Miami 2025 ?

Le Grand Prix aura lieu du 2 au 4 mai 2025, avec la course principale prévue le dimanche 4 mai à 22h.

Où se déroule la course ?

Le Grand Prix de Miami se déroule sur le Miami International Autodrome, un circuit urbain tracé autour du Hard Rock Stadium.

Quel est le format du week-end ?

Le week-end suit le format sprint :

Vendredi 2 mai 2025 :

Essais Libres 1

Qualifications Sprint

Samedi 3 mai 2025 :

Course Sprint

Qualifications

Dimanche 4 mai 2025 :

Course principale

