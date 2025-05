Escroqueries à l’IA : quand la technologie trompe les experts à coup de scams

Normalement, tout analyste de fraude et de données sait reconnaître une escroquerie quand il en voit une. Pourtant, même des experts ont été pris au piège par des escrocs utilisant l’IA pour créer des sites web et des scams sophistiqués pour des entreprises fictives.

Et oui! Désormais, même avec une expérience dans des institutions financières, et le fait d’être habitué à déceler les arnaques, les professionnels sont pris au dépourvu.

Une malversation étonnamment convaincante

Prenons, un scénario classique. Une personne reçoit un appel et décide de jouer le jeu, curieux de voir comment la situation va évoluer. Son interlocuteur s’est montré professionnel et patient. Il a évité de lui demander des informations financières sensibles par téléphone. Or, c’est une tactique souvent utilisée par les escrocs.

Cependant, lorsqu’on reçoit des liens vers les sites web d’une société d’investissement et d’une société minière, ce n’est pas une arnaque classique. En effet, les experts peuvent se laisser prendre par ces scams faits par l’IA.

En effet, quand les sites web sont si bien conçus qu’ils incluent des numéros d’enregistrement d’entreprise, des articles de blog détaillés, des photos des membres du conseil d’administration, il est facile d’avoir confiance. Et ajouter à cela, s’il y a des documents publics sur les politiques de l’entreprise, c’est encore plus compliqué à noter.

How AI is being used to create sophisticated scams that leave even experts second-guessing https://t.co/yETtujJOxE — Rakesh Gupta (@_RakeshGupta) April 28, 2025

L’IA : un outil pour les escrocs ou scamers

Lennon Chang, professeur agrégé de cyber-risque à l’Université Deakin, souligne que l’IA a transformé la manière dont les escroqueries ou scams sont menées. Selon lui, l’IA permet aux criminels de créer des arnaques plus convaincantes.

Cela rend la vérification de l’authenticité des informations en ligne de plus en plus difficile pour le grand public. « Grâce à l’IA, tout le monde peut devenir développeur et créer un site web, rédiger des politiques d’entreprise, générer des images et même créer de faux rapports financiers », explique-t-il.

Cet expert a même été impressionné par le niveau de détail de ces scams faits par l’IA. Il aurait facilement cru à la légitimité de ces sites si quelqu’un de confiance les lui avait recommandés.

Vérification des faits : une nécessité

L’ABC a examiné les sites vers lesquels Leon a été dirigé. APPC Capital Singapore et Thackeray Mines and Minerals Inc est donc passé au crible. L’un des points notables de cette société fictive était son numéro d’enregistrement commercial actif.

Néanmoins, Leon a rapidement qualifié cela de « fausse piste ». Ensuite, Rakesh Gupta, un expert en investissement a émis sont avis. Toutes les entreprises d’investissement doivent avoir une licence pour fournir des services financiers. Cela, l’IA n’est pas capable d’en faire un scam.

En Australie, cette licence est délivrée par l’Australian Securities & Investments Commission (ASIC). A Singapour, elle est donnée par l’Autorité monétaire de Singapour (MAS). APPC Capital Singapore n’est pas répertorié comme détenteur d’une licence dans le registre de la MAS.

Conseils pour éviter les scams de l’IA

Pour contrer ces scams faits par l’IA, le Dr Gupta encourage donc le public à faire preuve d’un « cynisme sain » lorsqu’il est contacté par des prétendus experts en investissement.

Les signaux d’alerte sont les appels de contacts imprévus, les opportunités trop belles pour être vraies comme le fait de gagner à une loterie à laquelle vous n’avez pas participé. Puis, il faut se méfier des personnes qui disent vous connaître.

Enfin, pour redoubler de prudence, consultez un conseiller financier agréé pour évaluer votre situation. Et si vous pensez avoir été victime d’une escroquerie, signalez l’incident et contactez immédiatement votre banque.

