ENGWE ENGINE Pro 750W : un fat bike pliable puissant

ENGWE a lancé son nouveau fat bike, baptisé ENGINE PRO, équipé d’un moteur puissant de 750W, d’une boîte de vitesses à 8 rapports ainsi que des grosses roues mesurant 20 pouces. Cet e-bike a été conçu pour offrir un nouveau moyen de transport, sans stress, amusant et satisfaisant.

Que vous rouliez en ville, sur la plage ou dans les bois, vous avez besoin d’un vélo capable d’affronter tous les obstacles. Le nouveau Engine Pro 750 d’Engwe joue un rôle important à cet égard. Cet e-bike pliant est une mise à niveau du modèle EP-2 Pro d’Engwe. Avec un écran couleur et des performances supérieures, ce fat bike convient aux cyclistes exigeants. Découvrez ici de plus près les caractéristiques qui le différencient des modèles existants.

ENGINE Pro 750W : un compagnon de rêve pour rouler sans stress

L’Engine PRO est le fat bike idéal en termes de mobilité et de rangement, grâce à son tube de direction et son cadre pliant. Il constitue la solution de référence pour ceux qui ont des contraintes particulières en matière de transport (métro, train, SUV, berline, etc.).

Ce fat e-bike pliant est aussi efficace sur les routes poussiéreuses des campings qu’en ville. Avec ce vélo électrique, ENGWE entend offrir plus de confort et une meilleure sécurité tout au long des trajets. En fait, ENGINE PRO permet d’éviter les contraintes associées à la conduite d’une voiture ainsi que les risques courants des moyens de transport en commun.

Le vélo est livré avec tous les accessoires indispensables tels que des feux avant et arrière à LED, des garde-boue, un solide porte-bagages arrière et un bel écran LCD. Actuellement, l’Engine Pro 750 est en vente à partir de 1 240 euros.

Gravir les pentes avec un puissant moteur de 750 W

L’Engine Pro intègre un moteur puissant de 750 W placé sur le moyeu arrière d’une roue mag à six branches. Ce dernier lui permet d’atteindre la vitesse maximale de 28 mph.

Bien que la plupart des fat bikes pliants s’équipent souvent d’un moteur de 750 W, ce qui distingue l’Engine Pro est la fonction de moteur régénératif. Celle-ci améliore considérablement l’autonomie de la batterie.

De plus, avec sa transmission à 8 vitesses, l’Engine Pro permet de pédaler sans faiblir, quelles que soient les pentes. Sans oublier les freins à disques hydrauliques qui le rendent très réactif aux démarrages et arrêts imprévus dans la ville.

Ce fat bike dispose également de 5 niveaux d’assistance, permettant de sélectionner le niveau de puissance adéquat. Si vous êtes fatigué, il suffit d’arrêter de pédaler et d’appuyer sur la pédale d’accélérateur pour passer en mode plein gaz.

Rouler jusqu’à 100 km

L’Engine Pro est propulsé par une batterie de 48V 12,8 Ah, ce qui équivaut à environ 614,4 Wh. Selon Engwe, ce vélo peut parcourir environ 100 km en mode assistance au pédalage. Bien sûr, cela varie en fonction du poids, de la taille et du niveau d’assistance au pédalage du cycliste.

Cette autonomie peut être visualisée sur l’écran couleur disposé sur son guidon. En outre, cet écran offre la possibilité de contrôler les phares de 36V. D’ailleurs, ces derniers garantissent une bonne conduite du vélo électrique même dans la nuit.

Ce vélo électrique s’équipe également de l’I-ERS (Intelligent Energy Regeneration System). L’I-ERS permet au vélo de régénérer environ 60 % de l’autonomie de sa batterie lorsqu’il roule en roue libre ou descend une côte.

Un fat e-bike pliant confortable et pratique

L’Engine Pro 750 se distingue par son confort. Ses gros pneus de 20 pouces et sa fourche amortissante permettent de bien amortir les voies de tramway ou les bonds sur des pavés. Grâce à sa stabilité, ce fat e-bike vélo peut faire face sans problème à tous les obstacles rencontrés sur les routes.

L’empattement de l’Engine Pro mesure 1676 mm lorsqu’elle est dépliée et environ 762 mm une fois pliée. Le guidon a une hauteur minimale de 115 cm et maximale de 132 cm. Grâce à ces caractéristiques, ce fat bike peut être transporté un peu partout : à bord des bus, des métros et des trains.

Compte tenu de ce qui précède, il semble qu’Engwe ait accordé beaucoup d’attention à la manière dont les utilisateurs utiliseraient ce fat bike. L’ENGINE Pro 750W est idéal pour tous ceux qui recherchent un vélo électrique polyvalent. Il offre un grand confort de conduite quel que soit le type de terrain et peut être rangé dans le coffre de la voiture si nécessaire.