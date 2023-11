Première mondiale à l’EICMA 2023, découvrez tout sur les motos électriques allemandes GR1T

Gr1T Motorcycles se réjouit de présenter ses prototypes de motos électriques allemandes PIONEER STREET & PRO à l’EICMA 2023. Basée à Munich, cette start-up allemande est spécialisée dans la mobilité et est soutenue par Navigator Consulting.

Alors que l’Union européenne s’engage à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050, le groupe GR1T compte bien contribuer à la transition mondiale vers un transport urbain durable. Cette startup allemande lance ses modèles de motos entièrement électriques Pioneer Pro et Pioneer Street à l’occasion du salon international de la moto EICMA. Pour rappel, ce salon se tiendra à Milan du 8 au 12 novembre 2023. Découvrez ce qui distingue ces motos électriques allemandes.

Deux motos électriques allemandes adaptées à tous les besoins

GR1T Motorcycles est une start-up allemande qui a créé une moto légère entièrement électrique offrant les meilleures performances de sa catégorie. Les modèles en cours comprennent la Pioneer Pro et la Street, qui seront présentées à l’EICMA 2023.

Pioneer Pro

Conçue pour les passionnés de course et les pilotes expérimentés, la Pioneer Pro excelle au cœur de la nature, qu’il s’agisse de forêts denses, de pistes de course accidentées ou de terrains vierges. Pesant seulement 60 kg, il bénéficie de composants haut de gamme, parmi lesquels une batterie amovible de 2,2 kWh. De plus, ce modèle tout-terrain dispose de 3 modes de conduite :

PRO = 15 kW en pointe/9 kW en continu

= 15 kW en pointe/9 kW en continu SPORT = 10 kW crête/7 kW continu

= 10 kW crête/7 kW continu ECO = 4 kW de puissance continue/vitesse limitée à 45 km/h

Pioneer Street

Homologué pour la route en 3 versions différentes, la Pioneer STREET est le compagnon idéal pour les paysages urbains et les trajets quotidiens. Son poids de 70 kg (10 kg de plus contre la Pioneer Pro) lui permet de se faufiler facilement dans la circulation. Elle délivre un couple impressionnant de 250 Nm et atteint des vitesses allant jusqu’à 100 km/h.

Cette moto électrique allemande profite d’une batterie amovible qui se recharge en 2,5 heures. En outre, le Street dispose d’une option de régénération d’énergie. Cela permet à la puissance de freinage de recharger partiellement la batterie.

Mais que signifie EICMA ?

C’est l’abréviation du terme italien « Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo, Accessori SpA » ou « EICMA SpA ». Ce qui signifie « Salon international des cycles, motociclo, accessoires SpA« . Cet événement se tient chaque année à Milan, en Italie, et a lieu presque sans interruption depuis 1914. Il y a bien sûr eu des exceptions. Notamment en 2020, lorsque l’EICMA a été l’un des nombreux événements internationaux annulés en raison de la pandémie mondiale.

En général, les constructeurs de motos du monde entier choisissent l’EICMA pour dévoiler leurs machines les plus impressionnantes et les plus excitantes en prévision de l’année modèle à venir. Dans certains cas, il s’agit de concepts, mais s’ils sont présents à ce salon, c’est qu’ils sont souvent assez proches de la production.

La start-up allemande compte également lancer une moto de ville et utilitaire dans les 3 prochaines années.