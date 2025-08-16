Du Plessis vs Chimaev : le choc de l’UFC à suivre en direct, sans payer un centime

Le 17 août, Chicago devient l’épicentre de la violence pure : Du Plessis vs Chimaev. Ce n’est pas juste une ceinture qui se joue, c’est une question de survie sportive. Un seul restera debout.

Le duel Du Plessis vs Chimaev s'annonce explosif : puissance, rapidité et stratégie se mêlent dans chaque round. Chaque instant peut décider du vainqueur et vous méritez de tout voir comme si vous étiez au bord de la cage.



Il existe des affiches de l’UFC qui transpirent la guerre avant même le face-à-face officiel. Du Plessis VS Chimaev fait partie de cette catégorie rare où l’air devient lourd, presque électrique, rien qu’en prononçant leur noms. Le champion sud-africain, 23 victoires dont 20 avant la limite, n’est pas qu’un frappeur dur au mal, c’est un homme qui construit ses victoires comme on érige une forteresse : pierre après pierre, coup après coup, jusqu’à ce que l’adversaire s’effondre.

En face, “Borz” arrive avec un palmarès vierge : 14 combats, 14 victoires, 12 finitions. Le genre de chiffres qui transforment un combattant en légende ou en cible. Chimaev n’attend pas le moment parfait : il le crée. Blitz, pression, asphyxie, fin prématurée.

Deux trajectoires opposées, deux philosophies de combat, mais un point commun : aucun des deux ne connaît le langage de la marche arrière. Le 17 août, au United Center, ce n’est pas juste un duel de style. C’est une collision frontale entre l’expérience qui use et l’explosion qui consume.

Le duel qui fera trembler Chicago : Du Plessis contre l’ouragan Chimaev

Ce combat est une véritable course contre la montre pour Khamzat Chimaev. Le Suédois, invaincu avec un palmarès impeccable de 14-0, s’appuie sur une moyenne de finitions spectaculaire : 85 % de ses victoires viennent par KO ou soumission avant la fin du troisième round. Son style agressif repose sur une pression constante. Il a cette capacité à enchaîner les takedowns avec une réussite impressionnante de 75 % et un contrôle au sol qui étouffe ses adversaires. Dès le gong, Chimaev cherche à imposer sa domination en collant son adversaire au grillage. Il force la lutte rapprochée et exploite son cardio remarquable qui lui a permis de conclure rapidement ses derniers combats.

Mais voilà le hic : Du Plessis, lui, est un tank. Avec 23 victoires dont 14 avant la limite, il excelle dans l’usure. Son striking, précis à 48 %, est aussi puissant qu’efficace. Il est capable de transformer un simple crochet en arrêt brutal. Sa dernière série de cinq victoires, contre des élites comme Adesanya et Strickland, montre qu’il sait gérer la pression, encaisser et faire flancher ses rivaux à mesure que le combat s’étire. Le Sud-Africain a aussi un temps moyen de combat d’environ 15 minutes. La preuve qu’il ne fuit pas les batailles longues et intenses.

Si Chimaev ne conclut pas rapidement, il risque de voir son cardio mis à rude épreuve. Face à un expert de l’usure comme Du Plessis, l’agresseur risque de s’essouffler. Dans ces moments, la puissance méthodique de Du Plessis peut faire basculer l’équilibre. Un crochet au foie ou une série bien placée peut suffire à stopper net la furie.

Notre pronostic ? Du Plessis détruira l’aura d’invincibilité de Chimaev, par TKO au quatrième round.

UFC 319 : Vivez le choc Du Plessis vs Chimaev en direct et gratuitement

Le samedi 16 août 2025, le United Center de Chicago accueille l’UFC 319. En tête d’affiche, le combat tant attendu entre Dricus Du Plessis et Khamzat Chimaev promet une soirée explosive, où chaque instant pourra se vivre intensément depuis chez vous, gratuitement et en qualité premium. Du Plessis, connu pour sa puissance et sa précision chirurgicale, avance avec un style méthodique, calculé, prêt à surprendre à chaque échange. Chimaev, en revanche, impose une pression constante, avec une intensité brute et un rythme effréné qui force l’adversaire à réagir rapidement. L’opposition de ces deux styles crée déjà une tension palpable, même avant le premier coup.

Pour vivre ce choc au plus près, Canal Goat s’impose comme la plateforme idéale. La diffusion se fait en HD ultra fluide, sans coupures, et l’interface épurée permet de naviguer facilement entre les différents flux de la soirée. Aucun lag ne viendra briser l’immersion, et la publicité, discrète, ne perturbe jamais le spectacle. Chaque coup, chaque mouvement, chaque réaction de l’arène se ressent comme si vous étiez aux premières loges, capturant la chaleur, les cris et la nervosité de l’instant.

Si vous êtes hors des zones de diffusion de la chaîne , un VPN comme NordVPN se révèle pratique et rassurant. Il suffit de choisir un serveur américain pour accéder à la diffusion sans restrictions, en toute sécurité, et profiter pleinement de l’expérience. Avec Canal Goat et ce VPN pour le streaming, il n’a jamais été aussi facile de vivre l’UFC comme si vous étiez dans la cage, aux côtés des combattants. Préparez-vous, chaque seconde promet d’être mémorable.

FAQ UFC 319 : Du Plessis vs. Chimaev

Où et quand se déroule l’UFC 319 ?

L’événement aura lieu le dimanche 17 août 2025 au United Center, à Chicago, Illinois, États-Unis.

À quelle heure commencent les combats ?

Principale :

Dricus Du Plessis (Afrique du Sud) VS Khamzat Chimaev (Émirats Arabes Unis) : poids moyens – combat pour le titre

Lerone Murphy (Angleterre) VS Aaron Pico (USA) : poids plume

Geoff Neal (USA) VS Carlos Prates (Brésil) : poids welters

Jared Cannonier (USA) VS Michael Page (Angleterre) : poids moyens

Tim Elliott (USA) VS Kai Asakura (Japon) : poids mouches

Carte préliminaire :

King Green (USA) VS Diego Ferreira (Brésil) : poids légers

Gerald Meerschaert (USA) VS Michal Oleksiejczuk (Pologne) : poids moyens

Baysangur Susurkaev (Russie) VS Eric Nolan (USA) : poids moyens

Jessica Andrade (Brésil) VS Loopy Godínez (Mexique) : poids paille

Carte early preliminaire :

Chase Hooper (USA) VS Alexander Hernandez (USA) : poids légers

Edson Barboza (Brésil) VS Drakkar Klose (USA) : poids légers

Bryan Battle (USA) VS Nursulton Ruziboev (Ouzbékistan) : poids moyens

Karine Silva (Brésil) VS Dione Barbosa (Brésil) : poids mouches

Rodrigo Sezinando (Brésil) VS Daniil Donchenko (Ukraine) : poids welters

Alibi Idiris VS Joseph Morales : poids mouches – combat pour le titre

