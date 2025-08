DS préparerait une sportive haut de gamme ?

Selon les dernières informations, DS Automobiles pourrait bientôt sortir une voiture sportive.

Et si la marque française DS Automobiles osait enfin la carte de la sportivité ? La rumeur enfle après des déclarations récentes de son PDG. Un projet qui pourrait bouleverser l’image de la marque et surprendre ses concurrents.

Une DS sportive, simple rumeur ou vrai projet ?

Jusqu’ici, DS a toujours cultivé une image premium, raffinée et technologique. Mais elle n’a jamais lancé de modèle véritablement sportif. Pourtant, Xavier Peugeot, patron de la marque depuis février, a laissé entendre qu’une DS sportive n’était « pas hors de question ».

Cette possibilité alimente actuellement toutes les spéculations. Surtout que ce constructeur automobile est engagé depuis près de dix ans en Formule E.

DS n’en est d’ailleurs pas à son premier flirt avec la sportivité. D’après nos confrères de Caradisiac, en 2016, le concept E-Tense Performance avait marqué les esprits. Ceci, notamment avec ses 815 CV et un 0 à 100 km/h en deux secondes. Et oui, il serait plus rapide qu’une Bugatti Chiron. Reste à savoir si ce rêve électrique et radical se concrétisera un jour sur nos routes.

Entre luxe et performance, DS cherche son équilibre

La grande question est de savoir si DS veut rester uniquement sur le créneau premium ou vraiment sortir une sportive. Son designer Thierry Metroz avoue que l’inspiration se rapproche davantage de Bentley ou Rolls-Royce que des allemandes premium.

Mais Xavier Peugeot, lui, semble prêt à ouvrir une nouvelle ère. Il affirme que l’expérience en Formule E pourrait être un tremplin pour des modèles plus puissants.

Une voiture sportive aiderait en outre DS Automobiles à élargir sa clientèle. Ce serait également l’occasion pour entrer sur un marché où BMW, Mercedes et même Polestar imposent déjà leurs griffes. Si le projet venait à voir le jour, il pourrait donner un nouveau souffle à la marque. Après tout, ses ventes ont chuté de 24 % l’an dernier.

