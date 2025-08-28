DS Automobiles serait-elle sur le point d’être intégrée chez Citroën ?

Rumeur ou réalité ? Alors que la marque DS Automobiles célèbre ses 70 ans avec panache, certains spéculent sur un possible retour dans le giron de Citroën. Pourtant, la marque affirme son identité haut de gamme et parisienne!

DS Automobiles : la fin d’un rêve premium ?

C’est un scénario qui agite les coulisses de Stellantis : DS Automobiles, la marque premium née en 2014 pour incarner le luxe à la française, pourrait bientôt perdre son statut indépendant.

Selon des sources internes, le groupe envisagerait de la réintégrer au sein de Citroën, transformant DS en simple label haut de gamme. Une décision stratégique lourde de sens, motivée par des résultats commerciaux décevants et un positionnement flou sur des marchés clés comme la Chine.

Des chiffres qui accusent

Les ventes de DS Automobiles dans l’Union européenne ont chuté de 22,5 % au premier semestre 2026. Cela confirme une tendance inquiétante. Malgré un renouvellement de gamme et une électrification progressive, la marque peine à séduire. Elle ne représente qu’une part marginale des ventes de Stellantis.

En Chine, l’échec est encore plus cuisant : après des investissements massifs et une coentreprise avec Changan, les ventes se sont effondrées à quelques centaines d’unités par an, conduisant à l’arrêt de la production locale fin 2024.

La stratégie chinoise : un rêve brisé

DS avait pourtant misé gros sur l’Empire du Milieu, avec une usine dédiée à Shenzhen et des modèles spécifiques comme la DS5 LS ou la DS9. Mais le succès n’a jamais été au rendez-vous.

En 2022, seules 980 DS9 ont été vendues, sonnant le glas des ambitions chinoises de la marque. Aujourd’hui, DS n’a plus ni usine ni présence significative en Chine, un retrait qui symbolise l’impasse d’une stratégie premium qui n’a pas trouvé son public.

Vers une intégration chez Citroën ?

Face à ces difficultés, Stellantis envisagerait de réintégrer DS sous l’égide de Citroën. Le projet serait de faire un label haut de gamme plutôt qu’une marque autonome. Cette manœuvre permettrait de réduire les coûts.

Cela simplifierait la structure et préserverait l’héritage stylistique de DS tout en s’appuyant sur la notoriété de Citroën. Un nouveau modèle 100 % électrique, développé sur la plateforme STLA Medium et attendu pour 2028, pourrait incarner ce renouveau.

Un signal politique fort

Même l’Élysée semble tourner le dos à DS. Emmanuel Macron, qui avait inauguré son mandat en 2017 avec une DS7 Crossback, lui a préféré le Renault Rafale pour le défilé du 14 juillet 2025.

C’est un choix symbolique, qui acte le recul de la marque dans l’imaginaire institutionnel français. Si cette restructuration se confirme, elle pourrait annoncer une rationalisation plus large du portefeuille de marques de Stellantis. D’autres entités comme Lancia ou Alfa Romeo pourraient également être repensées.

