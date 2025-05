Dites au revoir au moteur Puretech, voici son remplaçant !

Stellantis vient de tourner une page de son histoire motoriste : dites au revoir au célèbre PureTech et bonjour à son remplaçant T-Gen3.

Ce bloc essence de nouvelle génération est né pour améliorer fiabilité, sobriété et plaisir de conduite. De plus, le remplaçant du moteur PureTech s’intègre parfaitement à la stratégie d’électrification massive du groupe. On a d’ailleurs une preuve concrète de cette ambition, et c’est la Fiat Grande Panda Hybrid, qui inaugure à prix canon cette technologie.

Un remplaçant pour le moteur PureTech de Stellantis

Le nouveau moteur, baptisé T-Gen3, est bien plus qu’un simple rebranding du PureTech. On parle ici d’une refonte profonde. Ce moteur trois cylindres 1.2 L turbo corrige les défauts du PureTech, notamment en matière de courroie de distribution humide. En même temps, il optimise la robustesse des organes internes. Avec le remplaçant du PureTech, Stellantis annonce une baisse sensible des dépenses d’entretien ainsi qu’une meilleure fiabilité. C’est donc un gage de sérénité pour les automobilistes.

Autre point fort, Stellantis a conçu le T-Gen3 pour s’intégrer à des systèmes d’hybridation légère (mild hybrid). Il se décline ainsi en versions thermiques classiques et hybrides. Ces dernières s’adaptent à la fois aux véhicules compacts, citadins, SUV ou utilitaires légers du groupe. Ce nouveau remplaçant du moteur PureTech est donc d’une grande polyvalence. Il va accélérer la transition vers des modèles plus vertueux, sans renier l’agrément ou la simplicité d’utilisation.

La Fiat Grande Panda Hybrid, l’électrification accessible à tous

Comme l’indique le site Media Stellantis, cette voiture sera la première ambassadrice de la vision Stellantis. La Fiat Grande Panda s’équipera effectivement du remplaçant du PureTech. Elle mise sur ce nouveau moteur mild hybrid pour fournir une solution économique, écologique et adaptée à tous.

Pensée pour démocratiser la mobilité électrifiée, la citadine combine le T-Gen3 à une hybridation légère 48 V. On obtient alors une meilleure maîtrise de la consommation et une réduction des émissions de CO₂. Ajoutez à cela une conduite élastique tout en douceur. L’objectif de la Fiat et du remplaçant du moteur PureTech, c’est de rendre l’hybride aussi abordable qu’un modèle essence traditionnel.

La Grande Panda Hybrid n’est pas seulement vertueuse. Ce modèle hybride vise aussi la praticité et la simplicité d’entretien, avec moins de coûts et une expérience utilisateur fluide. Fiat garantit ainsi un produit accessible, fun et “zéro stress”. En parallèle, la marque surfe sur l’ambition du groupe Stellantis avec le remplaçant du PureTech. C’est bien sûr d’accélérer la transition vers une gamme hybride et électrique sans exclure les budgets serrés.

