Décryptage : Les raisons derrière le coût élevé des voitures électriques

Les voitures électriques devraient théoriquement être moins chères à fabriquer. Pourtant, elles restent habituellement plus coûteuses que les modèles thermiques. Plusieurs facteurs expliquent ce paradoxe, notamment le coût des batteries électriques et les investissements en recherche et développement.

Les voitures électriques ne sont pas moins chères à cause des batteries

Le principal facteur expliquant le coût élevé des véhicules électriques est sans doute la batterie. Certes, ces engins comportent moins de pièces en mouvement, mais la batterie lithium-ion représente une part importante du prix de production. Son coût est directement lié à sa taille et à l’autonomie du véhicule. Plus la batterie est grande, plus le prix augmente, notamment en raison des matériaux rares nécessaires à sa fabrication. Malgré une récente baisse des coûts, elles représentent encore environ 40 % du prix d’une voiture.

Voici une batterie de Tesla.

Pour la fabriquer il faut :

12 tonnes de roches pour le Lithium

5 tonnes de minerai de cobalt

3 tonnes de minerai de nickel

12 tonnes de minerai de cuivre

Il faut donc déplacer environ 250 tonnes de terre pour obtenir :

12 kg de Lithium

14 kg de nicke pic.twitter.com/thMXRKOn7h — 🇨🇦 JK (@Pascaltiboo) December 28, 2023

Les voitures électriques ne sont pas encore moins chères, mais les perspectives pour l’avenir sont plus encourageantes. Selon certaines études, le prix des batteries pourrait continuer de baisser de manière significative. Il pourrait atteindre potentiellement moins de 80 dollars par kWh d’ici 2026. Une telle baisse rendra les voitures électriques plus compétitives face aux véhicules thermiques dans les années à venir. Cela dit, le coût des batteries reste un défi majeur pour les fabricants de VE.

Coûts de production et main-d’œuvre, des économies limitées

On pourrait penser que les voitures électriques sont moins chères, car elles nécessitent moins de main-d’œuvre que les thermiques. Malheureusement, la réalité est plus complexe. La fabrication de leur groupe motopropulseur, qui inclut la batterie et les moteurs électriques, exige davantage de travail que les moteurs à combustion. Certaines études montrent que la différence de main-d’œuvre entre les deux types de véhicules est marginale. On observe seulement quelques pourcents de variation.

De plus, les coûts de recherche et développement (R&D) pour les VE sont encore élevés. Par conséquent, les voitures électriques ne peuvent pas coûter moins cher que les voitures à essence. Le développement des technologies liées à la gestion de l’énergie et des batteries, ainsi que l’intégration de nouvelles solutions électroniques, alourdit la facture. Les fabricants doivent également amortir leurs investissements sur une échelle de production plus limitée. Cela impacte le coût unitaire des véhicules.

L’arrivée de nouveaux acteurs, notamment chinois, permet par ailleurs de proposer des modèles plus abordables. Par contre, ces véhicules sont généralement moins sophistiqués. Cette simplification permet de réduire les coûts, mais au détriment de certaines technologies.

