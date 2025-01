Découvrez les nouvelles séries Marvel TV qui marqueront 2025

Marvel TV redéfinit son avenir en 2025 avec des héros inattendus et des récits audacieux. Vous assisterez à des retours iconiques comme Daredevil et à des aventures inédites.

Depuis 2021, Marvel a marqué un tournant avec ses séries originales sur Disney+, à commencer par WandaVision. Cette série a offert une vision introspective de Wanda Maximoff tout en rendant hommage aux sitcoms classiques. Cependant, après des débuts prometteurs, le MCU télévisé a subi une perte de rythme avec des projets parfois incohérents. Cela a suscité des critiques et la fameuse « fatigue des super-héros ». En 2025, Marvel TV semble prêt à se réinventer avec une programmation diversifiée et audacieuse.

Daredevil : Born Again

Parmi les projets les plus attendus, Daredevil: Born Again marque le retour de Matt Murdock, incarné par Charlie Cox. Après ses apparitions dans She-Hulk et Spider-Man: No Way Home, ce justicier masqué reprend du service dans une série explorant les conséquences du Blip.

Prévu pour mars, Born Again revisite l’univers de Hell’s Kitchen avec un scénario qui mêle continuité et innovation. En plus de retrouver des figures familières comme Foggy Nelson et Karen Page, la série introduira de nouveaux défis pour Matt Murdock, tandis que Kingpin (Vincent D’Onofrio) poursuit ses ambitions politiques.

Ironheart, une héroïne en quête d’identité

Prévue pour juin, Ironheart suit Riri Williams, une jeune inventrice déjà introduite dans Wakanda Forever. De retour à Chicago après son expulsion du MIT, Riri doit affronter des dilemmes personnels et technologiques. Face à The Hood, un allié devenu ennemi, elle s’engage dans un combat moral et scientifique.

Cette série explore la complexité des Young Avengers et prépare le terrain pour des apparitions dans des films comme Armor Wars. Dominique Thorne, qui incarne Riri, promet une performance riche en nuances, à l’image du passage à l’âge adulte de Kamala Khan dans Ms. Marvel.

Wonder Man, une satire super-héroïque

Décembre 2025 verra l’arrivée de Wonder Man, un projet qui tranche avec les formats traditionnels du MCU. Simon Williams, incarné par Yahya Abdul-Mateen II, est un acteur doté de super-pouvoirs naviguant dans l’univers d’Hollywood.

La série promet une comédie décalée avec des apparitions de personnages tels que Trevor Slattery (Ben Kingsley). Développée par Daniel Destin Cretton, Wonder Man s’inscrit dans une volonté de diversifier les récits. De ce fait, elle mêle satire et action, tout en attirant de nouveaux publics.

Marvel Animation

Marvel Animation ne reste pas en reste avec trois grandes séries prévues. Your Friendly Neighborhood Spider-Man réinvente Peter Parker dans un univers alternatif. Cette série offre une perspective unique sans lien direct avec Tom Holland.

En été, Eyes of Wakanda élargit l’univers de Black Panther en suivant des chasseurs de vibranium dans une histoire captivante. Enfin, Marvel Zombies, prévu pour Halloween, ressuscite des héros morts-vivants afin de prolonger l’univers dystopique introduit dans What If…?. Avec des projets aussi variés, Marvel Animation espère secouer les codes du genre.

La critique envers le MCU télévisé a souvent ciblé la surabondance de contenu et l’absence de cohérence narrative. En 2025, Marvel semble avoir pris note de ces retours en investissant dans des récits mieux structurés. Avec un mélange de nostalgie et d’innovation, l’objectif est de raviver l’intérêt des fans et de captiver de nouveaux publics.

L’avenir de Marvel TV repose sur une programmation audacieuse et diversifiée. Les séries prévues cette année, qu’elles soient en live-action ou animées, cherchent à combiner exploration psychologique, satire et aventures héroïques. Marvel peut-il rétablir sa domination sur le petit écran ? 2025 pourrait bien être l’année où le MCU redéfinira l’expérience télévisée.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn