Découvrez le Volvo EX60 : Le nouveau champion des routes en 2026 !

Le constructeur suédois Volvo s’apprête à franchir un cap important dans son électrification avec l’arrivée imminente du Volvo EX60. Ce SUV électrique de taille moyenne est attendu pour 2026. Ses principaux atouts : une architecture innovante, des performances prometteuses ainsi qu’un design fidèle à l’identité de la marque.

Le Volvo EX60 va révolutionner votre expérience de conduite

Ce modèle sera le premier de la marque à bénéficier de la plateforme SPA3. Cette nouvelle architecture 100 % électrique introduit un système haute tension de 800 V. Il est d’ailleurs déjà éprouvé sur des modèles premium comme la Porsche Taycan. Concrètement, on peut espérer une recharge ultra-rapide : jusqu’à 300 km d’autonomie en seulement 10 minutes via une borne de 350 kW. Ce système améliore également la gestion thermique de la batterie, ce qui prolonge sa durée de vie et optimise les performances globales du véhicule.

Avec une autonomie estimée entre 500 et 550 km en cycle WLTP, l’EX60 de Volvo se positionne parmi les leaders de son segment. Sa puissance probable, comprise entre 300 et 400 kW, assure des performances dynamiques. Une répartition optimale des masses ainsi qu’un centre de gravité bas renforce ces performances. Le design soigné, inspiré du XC60, intègrera des éléments distinctifs. Cela inclut une calandre pleine ainsi que des signatures lumineuses en « Marteau de Thor ».

Un positionnement stratégique sur un segment concurrentiel

Le lancement de l’EX60 s’inscrit dans une stratégie précise de Volvo pour renforcer sa présence sur le marché des SUV électriques. En fait, des modèles comme le Tesla Model Y ou le Ford Mustang Mach-E dominent ce segment. En ciblant ce dernier, Volvo comble un vide entre ses modèles plus compacts et ses SUV haut de gamme. La marque propose ce modèle à un prix estimé entre 55 000 et 70 000 euros. Le véhicule vise une clientèle mixte, entre familles et professionnels.

L’EX60 joue en outre un rôle essentiel dans un des objectifs de Volvo. La marque souhaite atteindre 90 à 100 % de ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables d’ici la fin de la décennie. En intégrant des technologies de pointe et en misant sur une conception adaptée aux besoins actuels des consommateurs, le constructeur suédois affiche clairement ses ambitions. Il démontre ainsi sa volonté de répondre aux attentes du marché.

