Découvrez cette moto Suzuki qui traverse le temps avec sa motorisation performante

La moto Suzuki GSX-R600 défie les modes et les années avec sa motorisation. Elle a traversé le temps avec une fidélité rare à sa légende, celle d’une supersport performante, agile et sans compromis.

Celle qu’on surnomme “Gixxer 600” boude les artifices technologiques modernes. Cette moto Suzuki équipée d’une puissante motorisation procure une expérience brute, authentique et grisante. Si la marque ne la met plus autant en avant, elle reste pourtant le choix de cœur des puristes et des nostalgiques du vrai pilotage.

Un quatre-cylindres légendaire, fidèle à lui-même

Quel est donc le secret de la longévité de ce deux-roues légendaire ? Cette moto Suzuki doit en fait cela à sa motorisation 4-cylindres 599 cm³ à refroidissement liquide. Ce moteur frôle les 124 CV à 13 500 tr/min. Son couple musclé de 51 Nm à 11 500 tr/min fait également sa force.

Cette mécanique démontre années après années une fiabilité à toute épreuve. Elle aime être menée haut dans les tours et atteint des accélérations franches ainsi qu’une sonorité inimitable, loin des bicylindres et triples à la mode. Contrairement à ses rivales récentes, cette moto japonaise de Suzuki avec une motorisation époustouflante conserve une approche old school. En d’autres termes, pas d’ABS, ni de contrôle de traction, juste un mode de gestion moteur à deux cartographies (S-DMS) pour s’adapter route ou piste.

La transmission six vitesses profite en outre d’un embrayage anti-dribble, parfait pour rentrer fort dans les virages sans craindre la roue arrière. Le châssis en aluminium, les suspensions Showa Big Piston Fork et les freins monoblocs Brembo à l’avant assurent par ailleurs une précision chirurgicale. Cet atout de la moto Suzuki GSX-R600 se ressent autant sur la route que sur circuit. On a alors une bête de 187 kg, compacte et ultra-maniable. De plus, elle se montre aussi efficace en arsouille qu’en usage quotidien.

Cette moto Suzuki et sa motorisation traversent le temps

Le design de ce modèle japonais évolue par petites touches, dont de nouveaux coloris en 2025. Cela dit, la GSX-R600 refuse la surenchère technologique. C’est un vrai retour aux sources pour ceux qui préfèrent le ressenti mécanique. En plus de sa motorisation épatante, on retrouve son tableau de bord semi-numérique typique et ses commandes ajustables. Je parle des repose-pieds sur 3 positions et du levier de vitesse réglable. À cela s’ajoutent un réservoir compact ainsi qu’une selle affinée.

La GSX-R600 est, par ailleurs, absente dans la communication officielle. D’autant plus que son prix l’expose à la concurrence de modèles plus “high-tech”. Malgré tout, elle s’impose par son authenticité et sa polyvalence. Avec sa motorisation éprouvée, cette moto Suzuki est capable d’aligner les tours sur piste tout en procurant une sportivité accessible sur route. Elle reste l’archétype du vieux rêve de sportive japonaise, celui qui ne se démode jamais.

It's a Throwback Thursday



Suzuki GSX-R600



This bike had the capability to make a grown Man giggle like a primary going school girl simply from acceleration.😁😁😂 pic.twitter.com/wa0Uu5JC65 — Tosh Mbaya (@toshiembaya) March 27, 2025

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn