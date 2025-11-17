Cupra Leon VZ TCR : la nouvelle rivale de la Golf GTI devient la plus puissante de sa catégorie

Affûtée et prête à en découdre, la Cupra Leon VZ TCR entre dans l’arène en tapant du poing sur la table. Cette espagnole au sang chaud, longtemps dans l’ombre de sa cousine la Golf GTI, lui vole aujourd’hui la vedette sans complexe.

Avec une puissance qui propulse la compacte sportive dans une autre dimension, elle s’impose comme la nouvelle référence, la plus véloce de sa catégorie. Attention, le duel familial vient de prendre un sacré coup de chaud !

Cupra Leon VZ TCR : la sportive qui défie la morosité automobile

Alors que les réglementations européennes semblent sonner le glas des voitures plaisir, la Cupra Leon VZ TCR arrive comme un vent de folie espagnol. Dans un paysage où nous avons dû dire adieu à la Subaru BRZ, à la Porsche Boxster ou encore au moteur 2.0 litres de la Mazda MX-5, ce bolide prouve que la passion automobile refuse de s’éteindre. Portée par le géant Volkswagen Group, la marque Cupra ose encore innover là où tant d’autres ont renoncé.

Une puissance record pour les amateurs de sensations

Jamais une Leon n’avait concentré autant de chevaux sur son essieu avant. Avec ses 321 chevaux et son couple de 420 Nm, cette compacte sportive établit un nouveau record dans la catégorie. Basée sur la Golf GTI Edition 50, elle partage avec sa cousine allemande son bloc turbocompressé 2.0 litres, mais affiche un caractère bien trempé. Son nom TCR n’a pas été choisi au hasard : il puise son inspiration directement dans la compétition, où Cupra s’est illustré avec brio.

Un châssis taillé pour la performance

La différence ne se limite pas à la mécanique. Cupra a considérablement retravaillé le châssis avec des pneus plus larges, une barre anti-roulis et des jantes allégées spécifiques. Le système de freinage signé Akebono, avec ses étriers à six pistons, promet une décélération sans compromis. Seule ombre au tableau : l’absence de boîte manuelle. Comme sur la Golf GTI, la transmission se fait exclusivement par une boîte automatique à double embrayage à sept rapports.

Une exclusivité assumée

Avec seulement 499 exemplaires produits, la Leon VZ TCR mise sur la rareté. L’habitacle, bien que mystérieux puisque Cupra n’en a pas dévoilé les images, promet une ambiance course. Avec des sièges baquets et des harnais quatre points, ça promet ! Autre détail qui a son importance : les sièges arrière sont amovibles pour alléger l’ensemble. C’est un peu comme sur la Toyota GR Corolla Morizo. Chaque exemplaire portera un numéro de série gravé au laser, soulignant son caractère exclusif.

Une stratégie américaine en pointillés

Malheureusement pour les amateurs nord-américains, la Leon VZ TCR ne traversera probablement pas l’Atlantique. Le plan initial de Cupra pour les États-Unis, repoussé après 2030, se concentrera sur les SUV et crossovers. En attendant son arrivée en 2026, la marque continue de surprendre avec des créations audacieuses comme le Formentor VZ5, doté du mythique cinq cylindres en ligne d’Audi. Une manière élégante de rappeler que l’émotion automobile a encore de beaux jours devant elle.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn