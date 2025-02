Vous cherchez à réduire vos dépenses liées aux plateformes de streaming et autres abonnements numériques ? ShareSub est là pour vous aider. Cette plateforme innovante propose une solution pratique pour partager des abonnements tout en garantissant la sécurité et la légalité des transactions.

ShareSub a été fondé en 2018 par Jean-Brice de Cazenove, Julien Salomon et Benjamin Rodriguez. Avec plus de 500 000 utilisateurs, cette plateforme fintech est présente dans plus de 20 pays, dont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Sa mission est d’augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs en facilitant le partage d’abonnements. ShareSub est spécialement populaire pour les services de streaming, de logiciels et de presse numérique.

Accessible à l’adresse

https://www.sharesub.com/fr

ShareSub est un service innovant conçu pour faciliter le partage d’abonnement entre utilisateurs. En regroupant les propriétaires d’abonnements et ceux à la recherche d’offres à moindre coût, cette plateforme permet des économies significatives sur divers services numériques. Les services partagés incluent le streaming, des logiciels, des jeux en ligne et même des abonnements de presse numérique. Le principe est simple : les utilisateurs peuvent proposer leurs souscriptions excédentaires ou réserver une place dans un abonnement existant.

Concrètement, les propriétaires des souscriptions s’inscrivent sur Sharesub et créent des invitations pour partager leur abonnement. Ils précisent les coordonnées du service et le coût mensuel attendu pour chaque participant. De leur côté, les co-abonnés recherchent l’offre qui leur convient et s’engagent à payer leur part définie. Le tout se fait de manière sécurisée et transparente pour ainsi assurer la confiance entre les parties prenantes.

En plus de permettre des économies, ShareSub favorise une utilisation plus responsable et durable des ressources disponibles. Les usagers peuvent noter les abonnements partagés et laisser des commentaires, ce qui améliore l’expérience globale sur la plateforme. Les propriétaires d’abonnements bénéficient également d’une vitrine supplémentaire pour partager leurs excédents. Cela maximise ainsi l’utilité de leurs dépenses. Les utilisateurs peuvent aussi s’inscrire à des alertes pour rester au courant des nouvelles opportunités qui les intéressent.

En utilisant ShareSub, les consommateurs peuvent mieux gérer leurs finances tout en profitant de divers services de manière plus abordable. C’est un excellent moyen de réduire les coûts sans sacrifier la qualité et la diversité des contenus accessibles. De plus, la transparence des transactions renforce la confiance entre les utilisateurs. Une communauté de partage solidaire et engagée est ainsi créée.

Exemples de services partagés sur Sharesub

Les plateformes de vidéo à la demande populaires sont fréquemment partagées sur ShareSub. La liste inclut :

Netflix : ce leader du streaming vidéo offre une large sélection de films et séries. Partager un compte permet de réduire le coût élevé de l’abonnement premium et rend ainsi l’accès à ces contenus plus abordable pour tous. Le prix moyen d’un abonnement sur cette plateforme américaine est d’environ 10,99 € par mois.

Amazon Prime Video. Cette plateforme, reconnue pour son large éventail de films et de séries, devient bien plus économique lorsqu’elle une fois partagée. En plus du streaming, les utilisateurs bénéficient des avantages d’Amazon Prime, tels que la livraison rapide. Le coût moyen d’un abonnement Amazon Prime Video est de 5,99 € par mois.

Disney+ est une autre plateforme de streaming très prisée. Elle propose un vaste catalogue de contenus issus de Disney, Marvel, Star Wars et National Geographic. Partager un compte Disney+ permet de profiter de ces contenus de qualité sans se ruiner. Le prix moyen d’un abonnement sur cette plateforme est de 8,99 € par mois. Pour plus de renseignements, lisez l’article : Disney+ augmente ses prix : Sharesub propose une alternative.

HBO Max. Avec une gamme étendue de séries originales, de films et de classiques, cette plateforme est également un service souvent partagé. En partageant un abonnement, profitez de ce vaste catalogue à un tarif réduit. Le coût moyen d’un abonnement HBO Max est de 10,99 € par mois.

Des abonnements pour écouter de la musique ou jouer

Spotify est bien connu des mélomanes. Partager un compte Premium sur cette plateforme de streaming musical permet d’accéder à une bibliothèque musicale illimitée à moindre coût. Profitez de playlists personnalisées, de téléchargements hors ligne et d’une écoute sans publicité tout en réduisant vos dépenses. Un abonnement Spotify Premium coûte environ 9,99 € par mois.

PlayStation Plus n’est plus à présenter aux amateurs de jeux vidéo. Ils peuvent également profiter du service en ligne de Sony à moindre coût en partageant un abonnement sur la plateforme dédiée. Les offres digitales incluent des jeux gratuits chaque mois, des réductions exclusives et l’accès au multijoueur en ligne. Un abonnement PlayStation Plus coûte environ 9,99 € par mois.

La légalité et la sécurité sur ShareSub

Une question souvent posée par les utilisateurs potentiels concerne la légalité du partage d’abonnement. ShareSub s’assure que ses services respectent les conditions d’utilisation des plateformes partenaires en facilitant le partage dans les limites légales définies. Ce modèle respecte ainsi les réglementations en vigueur, y compris celles concernant la protection des données personnelles. Conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), ShareSub garantit que toutes les informations personnelles collectées soient traitées de manière transparente et sécurisée.

Sur le plan de la sécurité, chaque transaction entre dans le cadre de politiques de sécurité strictes et des vérifications de profil. ShareSub met en place des mesures rigoureuses pour protéger les informations financières et personnelles des utilisateurs. Les échanges sont sécurisés par des protocoles de cryptage avancés. De ce fait, les paiements et les données confidentielles restent protégés contre les cybermenaces. Les systèmes de sécurité de ShareSub sont conformes aux normes PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) pour assurer une protection maximale aux utilisateurs.

Un mot sur la confidentialité des données

Quant à la confidentialité, ShareSub prend des précautions pour limiter l’accès aux informations personnelles. Chaque interaction sur la plateforme minimise les risques de violation de la vie privée. Elle respecte donc les normes européennes et françaises en matière de protection des données. ShareSub utilise des technologies de masquage de données et anonymisation pour garantir que seules les informations nécessaires sont visibles par les parties prenantes. De plus, ShareSub effectue régulièrement des audits de sécurité pour s’assurer que ses protocoles de protection des données restent à jour et efficaces.

Astuces pour maximiser vos économies sur Sharesub

Pour aller encore plus loin dans les économies, voici quelques astuces recommandées par les utilisateurs expérimentés de Sharesub :

Choisir les bons groupes

Investir du temps dans la recherche de groupes avec une bonne réputation peut faire une énorme différence. Vérifiez les avis et les notes des administrateurs de groupe avant de vous engager pour assurer une expérience agréable et sans problème. Par ailleurs, optez pour des groupes actifs où la communication est fluide et où les membres sont réactifs ; cela contribue à éviter les éventuelles interruptions de services.

Être flexible quant aux services

En règle générale, être ouvert à essayer de nouveaux services ou à remplacer certains abonnements coûteux par des alternatives moins chères peut amplifier les économies. N’hésitez pas à explorer différentes options et voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Pour les services de streaming, plusieurs plateformes proposent, par exemple, des contenus similaires à des prix variés. Profitez des périodes d’essai gratuit pour découvrir des alternatives sans risquer de dépenser plus.

Renégocier régulièrement les tarifs proposés

Il est aussi utile de revoir périodiquement les termes de partage ou de rechercher des offres spéciales sur les abonnements. Plusieurs services proposent des discounts temporaires que vous pouvez ensuite partager via Sharesub. Ils réduisent davantage les coûts pour tous les participants du groupe. De plus, surveiller les périodes de promotions comme le Black Friday, le Cyber Monday ou les soldes de janvier peut vous permettre de profiter de remises intéressantes. Pensez également à contacter le service client pour demander des réductions supplémentaires. Vous avez le droit de négocier les conditions préférentielles en pointant votre engagement à long terme ou en groupant plusieurs abonnements.

Profiter de la communauté et du support client

L’un des aspects valorisants de Sharesub est sa communauté active et solidaire. Les utilisateurs échangent régulièrement leurs expériences et conseils, ce qui enrichit l’expérience globale sur la plateforme. Les forums et espaces de discussions permettent d’obtenir des réponses rapides et des astuces utiles pour optimiser le partage d’abonnement.

En outre, le service client de Sharesub est réputé pour sa réactivité et son efficacité. Que ce soit pour résoudre un problème technique ou pour obtenir des informations spécifiques, les utilisateurs peuvent compter sur une assistance dédiée, accessible par différents canaux (e-mail, chat en ligne, etc.).

Alternatives à la plateforme Sharesub

Par rapport aux autres plateformes, Sharesub se démarque par son interface conviviale et des coûts compétitifs, ce qui rend le partage de services payants plus accessible et économique. Ce sont quelques raisons pour lesquelles elle est particulièrement appréciée par ses utilisateurs. Cela dit, ses concurrentes n’ont pas dit leurs derniers mots. Parmi elles, Spliiit est l’une des plus populaires avec des services similaires avec des frais de transaction de 5% + 0,50 € pour les acheteurs et un maximum de 1 € pour les vendeurs.

Pour sa part, TogetherPrice facilite également le partage de comptes avec des frais beaucoup plus raisonnables qu’ailleurs. Pour moins de frais, les utilisateurs peuvent explorer Diivii. Il s’agit d’une plateforme qui tente de se faire sa place sur ce marché en pleine expansion. Pour l’instant, elle récolte des avis plus mitigés en comparaison avec Sharesub.

Sharit and Stream offre aussi une alternative intéressante en France en se concentrant sur la sécurité et la confidentialité des transactions. Elle permet aux utilisateurs de partager de nombreux types d’abonnements incluant la vidéo, le streaming de musique et les jeux vidéo. Quoique moins connu, VPNWiki propose une approche légèrement différente en mettant l’accent sur les VPN et la sécurité en ligne.

