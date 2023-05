Le meilleur rééducateur périnéal permet de tonifier le muscle pelvien dans un délai plus court et résoudre les problèmes d’incontinence. Il suffit de choisir la méthode selon le besoin.

L’accouchement marque un tournant majeur dans la vie de la femme. La venue d’un tout petit être apporte un grand bonheur à toute la famille. On est pressé de voir le petit bout-de-chou jouer dans sa balancelle. Parallèlement à cela, la nouvelle maman souffre plus souvent de séquelles post-accouchement, que ce soit par vois basse ou par césarienne. Le problème réside plus précisément au niveau du périnée, un système musculaire situé entre le vagin, l’urètre et l’anus. Celui-ci perd du tonus suite aux efforts musculaires pour expulser le bébé ou à l’opération césarienne. Le rééducateur périnéal offre une solution de facilité qui est tout aussi efficace pour y remédier. Seulement, les modèles en vente ne cessent de gagner en nombre. De ce fait, on a établi le présent comparatif pour que vous puissiez mieux choisir celui qui vous convient.

INTIMY CARE : le meilleur rééducateur périnéal pour une utilisation pré-accouchement

Caractéristiques techniques Type de dispositif : boule en silicone

Mode de stimulation : rétroaction biologique

Durée de stimulation par séance : 10 minutes

Le problème d’incontinence vient en général après l’accouchement à cause des efforts déployés durant le travail. La plupart des rééducateurs périnéaux s’utilisent après l’accouchement ou l’opération. Celui-ci fonctionne différemment en ce sens qu’il peut s’utiliser dès la grossesse pour prévenir toutes ses séquelles. Effectivement, vous pouvez s’en servir pour activer la tonification du pelvis bien avant l’arrivée du jour « J ».

Il fonctionne à l’aide d’une rétroaction biologique. Comment ça marche ? Eh bien, il suffit de glisser la boule à l’intérieur du vagin. Entraîné par son poids, il aura tendance à sortir. Le muscle pelvien va alors le retenir en se resserrant. 2 séances par jour vont suffire pour obtenir un résultat satisfaisant.

Ne nécessite pas de stimulation électrique

S’utilise dès la grossesse

2 séances journalières obligatoires

Prix moins intéressant

Acvioo Boules de Geisha 11 : pour bien débuter le traitement du périnée

Caractéristiques techniques Type de dispositif : boules de Geisha dont une vibrante

Mode de stimulation : rétroaction biologique / vibration

Durée de stimulation par séance : 15 – 30 minutes

Il peut parfois s’avérer difficile de commencer la rééducation périnéale lorsqu’on ne sait pas quel dispositif utiliser. Acvioo offre la solution idéale pour les débutants en quête d’une meilleure tonification du pelvis. Ce rééducateur périnéal comprend trois boules de Geisha pour stimuler le muscle pelvien. Chaque boule ayant ses propres effets de stimulation selon le besoin.

Pour parfaire l’entraînement avec la boule vibrante, vous n’avez qu’à régler la vibration au moyen de la télécommande. Il est préférable de débuter avec la plus petite boule de 28 grammes pour mieux vous familiariser avec le dispositif. Après, vous pouvez changer en fonction du besoin.

Convient aux débutantes

Boules en silicone

La vibration peut être gênante

Bruyant

ELANEE : le meilleur rééducateur périnéal pour soigner les problèmes plus graves

Caractéristiques techniques Type de dispositif : boule vibrante

Mode de stimulation : vibration

Durée de stimulation par séance : NA

A un stade plus avancé de l’incontinence du muscle pelvien, il convient d’utiliser un dispositif plus approprié. La boule vibrante de chez Elanee répond justement à un tel besoin. Les vibrations sont plus légères que celles des boules pour les débutants. Ce qui permet de renforcer le muscle pelvien tout en stimulant le plaisir sexuel.

Le fait de vibrer aussi légèrement rend ce rééducateur périnéal plus confortable. De plus, son poids est loin d’être imposant car il ne pèse que 45 grammes. De ce fait, vous pouvez le porter toute la journée sans problème. Si, à un moment donné, vous souhaitez retirer la boule, vous n’avez qu’à tirer sur la ficelle.

Peut se porter pendant toute la journée

Ne nécessite pas de pile

Ne convient pas pour débuter une rééducation périnéale

Produit non garanti sans BPA

TensCare Electrostimulateur Périnéal Kegel : le meilleur rééducateur périnéal à électrostimulation

Caractéristiques techniques Type de dispositif : sonde vaginale

Mode de stimulation : stimulation électrique

Durée de stimulation par séance : 20 minutes

L’électrosimulateur périnéal de TensCare est efficace pour stimuler le muscle du plancher pelvien. A l’aide d’une stimulation électrique, ce rééducateur périnéal comprime et détend le muscle pelvien. Ainsi, vous pouvez vous asseoir confortablement pendant qu’il fait son travail.

Ce dispositif est très facile d’utilisation et se transporte en toute sécurité. En effet, il est livré avec une pochette de rangement. Ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser n’importe quand et n’importe où pour résoudre vos problèmes d’incontinence urinaire.

En fonction de votre état, vous pouvez choisir entre ses deux programmes. Le premier est destiné à corriger l’incontinence suite à l’effort déployé pendant l’accouchement. Le second programme tonifie le muscle pelvien en période post-opératoire.

Livré avec une pochette de rangement

Deux programmes de soin

Prix moins abordable pour le grand public

Durée de traitement plus longue

I-2000 axion : le modèle professionnel pour tonifier le périnée

Caractéristiques techniques Type de dispositif : sonde vaginale

Mode de stimulation : stimulation électrique

Durée de stimulation par séance : NA

Voici un autre appareil de rééducation périnéale pour tonifier le muscle pelvien sans recourir au sport. Le l-2000 axion est parfait pour entraîner le plancher du pelvis. Il contient 5 programmes à choisir selon votre besoin. Il prévient en effet les risques d’incontinence due à l’accouchement ou au stress. Cet appareil permet également de prévenir le prolapsus.

La sonde vaginale est conçue à l’aide d’acier inoxydable. Ce qui garantit une tonification du muscle périnéal après l’accouchement par voie basse ou une opération césarienne. Il faut toutefois utiliser du gel intime pour éviter les irritations pendant son utilisation.

5 programmes au choix

Une sonde en acier inoxydable

Prix élevé

Peut causer des irritations

LELO Smart Bead pour Tonifier le Périnée : retrouvez votre plaisir d’antan

Caractéristiques techniques Type de dispositif : boule de Geisha vibrante

Mode de stimulation : vibration

Durée de stimulation par séance : NA

La faiblesse du muscle périnéal n’entraîne pas uniquement une incontinence chez la femme. Elle peut également diminuer le plaisir sexuel. Si vous souffrez d’un tel problème, optez pour la boule vibrante LELO Smart Bead. Une routine de quelques minutes par jour permet de stimuler votre orgasme comme auparavant.

La vibration de la boule de Geisha s’ajuste en fonction de la tonicité du muscle pelvien. Ceci tout simplement parce qu’elle embarque des capteurs sensoriels. De la sorte, vous n’avez qu’à insérer soigneusement la boule dans le vagin et la laisser faire son travail. Au bout de quelques jours d’utilisation, vous verrez que votre potentiel d’orgasme s’élève sans avoir recours à un vibromasseur.

Idéale pour stimuler l’orgasme

Capteurs sensoriels pour un ajustement automatique de la vibration

Soin de l’incontinence non garanti

Un peu cher

Boule de geisha Xocome : tonifiez votre muscle pelvien sans tracas

Caractéristiques techniques Type de dispositif : boules de Geisha

Mode de stimulation : rétroaction biologique

Durée de stimulation par séance : 5 – 15 minutes

Xocome offre 5 boules de Geisha pour renforcer le muscle pelvien des femmes dans le besoin. En commençant par la boule de 30 grammes, vous pouvez démarrer votre entraînement en toute sécurité. Au fur et à mesure que votre périnée retrouve sa tonicité, vous pouvez utiliser une boule plus lourde.

Si vous avez horreur des vibrations, vous n’avez qu’à opter pour ce rééducateur périnéal. Une séance de 5 à 15 minutes par jour peut faire l’affaire. Ainsi, vous n’aurez plus à mettre un protège-slip 24/24h. Conçues avec de la silicone alimentaire, les boules se portent confortablement pendant que vous faites vos courses et même pendant les séances de yoga.

Prix intéressant

Se porte partout

Kit livré sans pochette de rangement

Pas de manuel d’utilisateur

FAQ sur la rééducation périnéale

Qu’est-ce qu’un rééducateur périnéal ?

Le périnée ou plancher pelvien est un muscle situé au niveau du pelvis. Bon nombre d’entre nous l’ignorent, mais ce muscle contribue essentiellement au bien-être de la femme. Il joue un rôle essentiel dans le quotidien féminin comme stimuler l’orgasme et retenir l’urine.

Lorsque ce muscle est affaibli, il peut être à l’origine de nombreux troubles comme l’incontinence urinaire et le manque de plaisir sexuel. Cela peut être dû à l’accouchement ou à une ou plusieurs opérations césariennes. Des fois, le stress et le manque d’exercices physiques peuvent également entraîner ces troubles.

Le meilleur moyen d’y remédier est d’utiliser un rééducateur périnéal. Il s’agit d’un dispositif destiné à tonifier le muscle pelvien en vue d’inhiber les différents désagréments au quotidien. A l’issue d’un tel traitement, le plancher pelvien sera en mesure de retrouver sa tonicité. Ce qui va éliminer l’incontinence urinaire, corriger le prolapsus et stimuler l’orgasme.

Quels sont les différents types de rééducation périnéale ?

Il existe trois principales techniques pour remuscler le périnée : la vibration, l’électrostimulation et la rétroaction biologique.

La vibration

Comme son nom l’indique, le rééducateur périnéal a recours à la vibration pour stimuler le muscle du pelvis. Généralement, ce sont des boules vibrantes à introduire à l’intérieur du vagin. Dans ce cas, c’est la vibration de la boule qui va stimuler le muscle, le forçant à relâcher et contracter. L’intensité de la rééducation augmente en fonction de celle de la vibration.

Certaines boules sont équipées d’une télécommande pour régler l’intensité de la vibration. D’autres sont livrées avec une intensité qui s’ajuste de manière automatique. Pour les débutants qui souhaitent opter pour cette méthode, il convient de choisir les boules à intensité variable pour éviter les inconforts.

La rééducation périnéale par électrostimulation

Lorsque le périnée a subi trop de dommages, il est préférable de recourir à la méthode d’électrostimulation pour y remédier. Dans ce cas, le dispositif est composé d’une sonde vaginale qui va lâcher d’infimes courants électriques. L’intensité peut être réglée sur certains modèles.

Le traitement est entièrement indolore et ne doit pas causer d’inconfort pendant la séance de stimulation. Cependant, il peut quand même s’avérer peu gênant notamment pour les femmes qui sont plus sensibles. Pour éviter un tel désagrément, la séance peut être effectuée chez le médecin puis chez soi une fois que le corps s’y habitue.

La tonification par biofeedback ou rétroaction biologique

Autrefois pratiquée en cabinet médical, la rétroaction biologique peut désormais être effectuée chez soi. En effet, une telle méthode de rééducation périnéale utilise une boule dite de Geisha. La boule de silicone doit être insérée dans le vagin pour stimuler le muscle périnéal.

Dans cette méthode, c’est le poids de la boule qui va agir pour stimuler le plancher pelvien. Se servant de la pesanteur, la boule va chercher à sortir du vagin. Le muscle pelvien va automatiquement contracter ou se relâcher en vue de tenir la boule confortablement. Il est à noter que cette technique n’est pas très adaptée en début de thérapie, notamment en cas de forte incontinence.

Il faut noter que quelle que soit la méthode utilisée, il faut du gel intime pour introduire la sonde/boule dans le vagin. Cela évite d’irriter les parois vaginales.

Quand faut-il commencer à utiliser un rééducateur périnéal ?

En fait, il n’y a pas de moment idéal pour commencer l’utilisation d’un rééducateur périnéal. Dès que le muscle pelvien est fragilisé, il peut être la solution à adopter. L’accouchement est généralement l’élément déclencheur d’un tel trouble. Mais le problème peut survenir bien avant, c’est-à-dire pendant la grossesse ou la vessie est obligée de supporter le poids du fœtus.

Toutefois, l’incontinence peut aussi être le fruit d’un trouble de stress ou d’une maladie chronique comme la toux et la constipation. Par ailleurs, l’âge, la mauvaise posture peuvent affaiblir le plancher pelvien.

On ne ressent pas forcément le problème avant que les premiers symptômes n’apparaissent. Mais une fois que vous constatez une incontinence à l’effort, ou d’urgenterie ou une perte de sensibilité vaginale, vous devez envisager une rééducation du périnée. Dans certains cas, vous pouvez souffrir de prolapsus, c’est-à-dire que le muscle pelvien n’arrive plus à retenir les organes. Ces derniers glissent et entraînent une gêne au niveau du vagin et peuvent s’accompagner de constipation ou de fuites urinaires.

