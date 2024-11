UFC : Comment regarder Magny vs. Prates gratuitement ?

L’UFC nous réserve souvent des affrontements qui marquent les esprits. Mais ce soir, il y a un duel particulier, un choc entre deux combattants qui, malgré leurs trajectoires différentes, se croisent dans un moment décisif. Suivez le guide pour regarder UFC Magny vs. Prates gratuitement.

L’octogone de l’UFC APEX sera le creuset d’une confrontation explosive. Magny, avec sa maîtrise tactique, sa science du combat et son calme en toutes circonstances, pourrait faire la différence. Mais Prates, avec sa vitesse explosive, son instinct primal et sa volonté de fer, est un adversaire que tout le monde sous-estime à ses risques et périls. Chaque coup, chaque esquive pourrait faire basculer la balance.

Dans cet affrontement, la question qui nous obsède tous : qui sortira victorieux ? La réponse ce dimanche 10 Novembre 2024.

Comment regarder Magny vs. Prates gratuitement ? L’air est chargé de tension. Ce n’est pas juste un combat qui nous attend. C’est un choc des générations, des styles et des volontés. Dans l’arène de l’UFC Apex, tout peut se jouer en une fraction de seconde. Pour ne rien manquer, direction Canal Goat. La chaîne brésilienne nous offre de combat en direct et gratuitement. Voici comment y accéder en toute liberté : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Magny vs. Prates : stratégie vs instinct

L’adrénaline monte. Nous le sentons, ce frisson qui parcourt l’échine, cet instant où tout bascule entre prudence et explosion de violence. Neil Magny et Carlos Prates vont bientôt se retrouver dans l’octogone pour un affrontement où chaque mouvement, chaque geste compte. Ce n’est pas qu’un combat, c’est une rencontre de titans qui se joue sous nos yeux.

Magny, avec son style calculé et méthodique, sait jouer sur l’endurance. Ses longues jambes et ses bras agiles lui permettent de garder la distance, de fatiguer l’adversaire jusqu’au moment parfait pour frapper. Il est stratégique, persistant et il excelle dans l’art de saper lentement la confiance de ses opposants. Mais face à Prates, les choses pourraient être bien différentes. Prates, avec son explosivité et sa capacité à saisir la moindre ouverture, risque de bousculer ce rythme méthodique que Magny aime tant imposer.

En termes de stratégie, Magny mise sur son endurance pour épuiser son adversaire, le faire reculer, l’user jusqu’à la corde. Mais attention, Prates ne manque pas de ressources. Il est connu pour sa capacité à résister et surprendre quand on s’y attend le moins. Se retrouvera-t-il acculé contre la cage ou parviendra-t-il à déstabiliser Magny ? Le doute plane, et c’est bien ce qui rend ce combat encore plus passionnant.

Regarder UFC Magny vs. Prates gratuitement : un accès privilégié avec Canal Goat

Ce n’est plus seulement un combat. C’est un rendez-vous que nous attendons avec impatience : Magny face à Prates. Un affrontement de titans, une rencontre explosive… et nous, grâce à Canal Goat, nous y serons, aux premières loges, à suivre chaque instant comme si nous étions dans l’arène. Rien n’a été laissé au hasard pour nous faire ressentir chaque esquive, chaque coup porté et chaque geste décisif.

Canal Goat, la chaîne YouTube brésilienne qui ne recule devant rien pour offrir des retransmissions dignes des plus grandes compétitions, nous promet un spectacle à couper le souffle.

Avec une diffusion gratuite et d’une qualité HD, nous allons être plongés dans le cœur de l’action, comme si Magny et Prates combattaient juste devant nous. Chaque mouvement est capturé avec une netteté si précise qu’on pourrait presque sentir l’impact de chaque coup. Et cette fois-ci, nous aurons des experts, des connaisseurs passionnés, pour nous guider tout au long de ce match intense. Leurs commentaires ajouteront une profondeur, une analyse, comme si nous partagions cette aventure avec eux, immergés dans les stratégies et les forces des combattants.

Mais attendez… il y a une ombre au tableau. Canal Goat est géobloqué en France. Impossible d’y accéder directement. Frustrant, n’est-ce pas ? Mais il existe une solution simple et rapide : NordVPN. En nous connectant à un serveur brésilien, toutes les restrictions s’effacent comme par magie.

En quelques clics, nous serons connectés. Avec le VPN panaméen, fini les coupures et les interruptions, on profite de l’UFC sans le moindre tracas. Et la meilleure nouvelle ? Tout ça, c’est gratuit. Alors, vous êtes prêt pour le combat de l’année ?

Avec Canal Goat et NordVPN, on y est. En direct, sans compromis, avec tout le suspense et la tension de l’UFC. Ce combat, il ne faut pas le manquer.

Regarder UFC Magny vs. Prates gratuitement – FAQ

Quand et où aura lieu l’événement UFC Vegas 100 ?

Lieu : L’événement se déroule à l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, États-Unis.

Date et Heure : La carte principale commencera le dimanche 10 novembre 2024 à 01h00 (heure française), et la carte préliminaire démarrera le samedi 9 novembre 2024 à 22h00.

Quelle est la programmation de l’événement ?

Voici la carte complètement de l’UFC Vegas 100 :

Carte principale

Neil Magny (États-Unis) vs Carlos Prates (Brésil) : Poids mi-moyens

Cody Garbrandt (États-Unis) vs Miles Johns (États-Unis) : Poids coqs

Karolina Kowalkiewicz (Pologne) vs Denise Gomes (Brésil) : Poids pailles féminin

Ricky Turcios (États-Unis) vs Bernardo Sopaj (Albanie) : Poids coqs

Gerald Meerschaert (États-Unis) vs Reinier de Ridder (Pays-Bas) : Poids moyens

Luana Pinheiro (Brésil) vs Gillian Robertson (Canada) : Poids pailles féminin

Nicolas Dalby (Danemark) vs Elizeu Zaleski (Brésil) : Poids mi-moyens

Dusko Todorovic (Serbie) vs Mansur Abdul-Malik (États-Unis) : Poids moyens

Charles Radtke (États-Unis) vs Matt Semelsberger (États-Unis) : Poids mi-moyens

Carte préliminaire

Elizeu Zaleski dos Santos (Brésil) vs Nicolas Dalby (Danemark) : Poids mi-moyens

Mansur Abdul-Malik (USA) vs Dusko Todorovic (Serbie) : Poids moyens

Matthew Semelsberger (USA) vs Charles Radtke (USA) : Poids mi-moyens

Cody Stamann (USA) vs Da’Mon Blackshear (USA) : Poids coqs

Melissa Mullins (Angleterre) vs Klaudia Sygula (Pologne) : Poids bantamweights féminin

Gaston Bolaños (Pérou) vs Cortavious Romious (USA) : Poids coqs

Tresean Gore (USA) vs Antonio Trocoli (Brésil) : Poids moyens

