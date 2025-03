Clé physique ou clé numérique ? Cette marque de voiture a subi une panne insolite

Une panne liée à la clé numérique a frappé les voitures électriques de la marque chinoise Great Wall Motors (GWM). De nombreux propriétaires ne sont pas parvenus à ouvrir leur porte suite au dysfonctionnement de l’application mobile dédiée. Ce problème soulève des questions concernant la fiabilité des systèmes numériques dans les voitures connectées.

Une panne de clé numérique dans les voitures de GWM

Aujourd’hui, les voitures intègrent de nombreuses innovations, dont le déverrouillage sans clé via smartphone. Cette technologie équipe des modèles de GWM, mais aussi de nombreuses autres marques. Grâce à elle, les conducteurs n’ont plus à s’encombrer de clés physiques. L’application mobile devient alors un véritable sésame numérique qui facilite l’accès aux véhicules électriques et leur démarrage.

Malheureusement, cette innovation qui remplace la clé de la voiture n’est pas à l’abri des pannes. On a pu constater ses limites le 21 mars, lorsque l’application Great Wall Motors a affiché un message d’erreur « 503 Service Unavailable ». Cette panne généralisée a touché plusieurs sous-marques du groupe, dont Wey et Tank. Elle a alors laissé les automobilistes totalement bloqués. Les conducteurs, incapables d’accéder à leur auto, ont inondé les réseaux sociaux de plaintes, en particulier Weibo.

Une réaction rapide mais une inquiétude persistante

Cette panne de clé numérique fût une situation embarrassante pour le géant de la voiture électrique. GWM a donc rapidement pris la parole pour rassurer ses clients. La marque a expliqué qu’une anomalie sur ses serveurs était à l’origine du problème. Elle a également affirmé que ses équipes techniques travaillaient activement à une résolution. En quelques heures, ils ont pu corriger le problème. Les utilisateurs ont alors redémarré l’application ou modifié la connexion réseau pour accéder à nouveau à leur véhicule.

Malgré tout, cette panne met en lumière les failles des clés numériques que développent les constructeurs de voitures électriques. Si les mises à jour OTA (Over-The-Air) contribuent à améliorer rapidement les logiciels embarqués, rien ne nous dit que tout est fiable. Tesla, BMW et d’autres marques ont également déjà rencontré des situations similaires. Ceci nous prouve que les conducteurs doivent toujours garder une clé physique en cas d’urgence.

