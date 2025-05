Cette nouvelle technologie va vous permettre de recharger votre véhicule grâce aux secousses

Et si chaque secousse de la route devenait une source d’énergie pour recharger votre véhicule ?

C’est la promesse inattendue d’une technologie émergente. Des amortisseurs régénératifs qui transforment les mouvements et secousses du véhicule en électricité pour le recharger. L’idée séduit de plus en plus les constructeurs automobiles. D’autant plus qu’elle entend fournir un confort optimal pendant chaque trajet accidenté.

La magie des amortisseurs qui produisent de l’électricité

Cette innovation résulte d’une collaboration entre ZF Friedrichshafen AG et Levant Power Corporation. Ils l’ont baptisée GenShock. Concrètement, chaque amortisseur intègre un dispositif externe. Celui-ci dispose d’une unité de commande, d’un moteur électrique et d’une pompe électro-hydraulique. Au lieu de dissiper l’énergie des secousses, l’amortisseur s’en sert pour recharger le véhicule. Pour cela, il régule le flux d’huile interne et convertit le mouvement du piston en électricité. Il pourra, en même temps, gérer le confort.

Le processus est particulièrement efficace sur des routes irrégulières. La voiture y est constamment sollicitée par des forces verticales et latérales. L’électricité que génèrent ces mouvements est ensuite renvoyée vers la batterie principale. Ceci va alors conférer une petite recharge continue via les secousses et augmenter l’efficacité énergétique globale du véhicule. Plus ce dernier est lourd, plus l’effet de récupération d’énergie est important. Comme exemple, nous pouvons citer la Tesla Model S.

Recharger un véhicule grâce aux secousses, une idée viable ?

Au-delà de la simple innovation technique, cette solution se veut aussi écologique. Elle maximise effectivement l’utilisation de l’énergie cinétique habituellement perdue. Cette technologie réduit ainsi la dépendance exclusive à la recharge via prises ou bornes. Les bénéfices de recharger grâce aux secousses s’étendent aussi à la durée de vie du véhicule. Après tout, les systèmes actifs optimisent la gestion des chocs, ce qui diminue l’usure et les besoins de maintenance.

Reste néanmoins à démontrer la robustesse et la rentabilité de cette technologie pour un déploiement massif. Aujourd’hui, on mène surtout les essais réels sur des voitures haut de gamme et en formule 1. Par contre, le potentiel de la recharge des véhicules avec les secousses pour le marché grand public est immense. Les routes, autrefois simples obstacles, deviennent ainsi des alliées énergétiques. Et peut-être, demain, chaque nid-de-poule deviendra un coup de pouce pour votre autonomie !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn