Ce petit geste hivernal familier tue votre voiture à votre insu

En hiver, le geste courant de faire chauffeur le moteur à l’arrêt avant de prendre la route est censé protéger la voiture, mais il peut, au contraire, la tuer. Effectivement, cette habitude peut se révéler bien plus nuisible qu’on ne le croit. Elle dissimule une réalité mécanique méconnue, qui peut endommager durablement votre véhicule.

Ce geste en hiver qui tue votre voiture dès le matin

L’idée de laisser tourner le moteur avant de démarrer vient d’une époque où les véhicules avaient des carburateurs. Aujourd’hui, cette habitude est obsolète, notamment sur les voitures modernes. Laisser tourner un moteur à l’arrêt par temps froid est dangereux. De fait, l’huile moteur, plus épaisse à basse température, circule mal. Elle entraîne une usure prématurée des composants, comme les pistons et les cylindres. Cela peut engendrer des réparations coûteuses.

Ainsi, ce geste que les conducteurs adoptent en hiver n’est en réalité pas aussi efficace qu’on le croit pour la voiture. Un autre problème réside dans l’efficacité de la chauffe statique. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, laisser tourner le moteur ne réchauffe pas plus vite l’habitacle. Le système de chauffage ne devient efficace qu’une fois le moteur en mouvement. Ce geste gaspille du carburant et ne sert à rien, à part causer des dommages mécaniques.

La bonne pratique, c’est démarrer et rouler immédiatement !

Les experts et les constructeurs s’accordent à dire que faire chauffer le moteur avant de démarrer en hiver tue la voiture. La meilleure solution est de démarrer et de commencer à rouler immédiatement. Bien sûr, on doit aussi adopter une conduite souple et éviter les accélérations brusques. Cela permet au moteur de se réchauffer progressivement, avec une circulation d’huile optimale.

Les moteurs modernes s’adaptent automatiquement à la température. Cela est rendu possible avec l’évolution des technologies, notamment les systèmes d’injection électronique. Le démarrage reste alors optimal, même par grand froid. Toute chauffe statique d’une voiture en hiver représente donc un geste passé de mode qui tue le véhicule.

À Nancy, laisser tourner son moteur à l'arrêt est désormais sanctionné par une amende de 135 euroshttps://t.co/aQC1ndGW7J pic.twitter.com/16PIPjz1Pb — BFMTV (@BFMTV) August 15, 2022

De plus, le préchauffage de l’auto est désormais contraire à la loi. L’article R318-1 du Code de la route interdit de laisser tourner son moteur à l’arrêt. Les automobilistes qui ne respectent pas cette règle peuvent recevoir une amende. Elle peut atteindre 375 euros en cas de récidive.

