Ce film Marvel interdit dans certains pays est enfin sur Disney+ !

Trois ans après sa sortie en salles, le film Marvel Les Éternels est enfin disponible en streaming sur Disney+. L’ajout de cette production au catalogue de la plateforme permet aux abonnés de découvrir ou redécouvrir cette œuvre unique du MCU. Entre scènes d’action épiques et drame humain, Les Éternels se distingue par sa profondeur et sa direction artistique.

Les Éternels, un film Marvel par Chloé Zhao dispo en streaming

Un des points qui distingue cette œuvre est sa réalisatrice, Chloé Zhao. Elle a remporté l’Oscar du meilleur réalisateur pour Nomadland en 2021. Son style épuré et naturaliste infuse ce film de super-héros d’une sensibilité rare pour le genre.

Le long-métrage raconte l’histoire de héros immortels, les Éternels, venus des confins de l’univers pour protéger la Terre. Lorsqu’une menace oubliée resurgit sous la forme des Déviants, ces créatures monstrueuses, les Éternels doivent se réunir pour sauver l’humanité.

Sorti quelques années auparavant, le film Les Éternels de Marvel est désormais accessible sur la plateforme de streaming Disney+. Je souhaite néanmoins souligner qu’il représente bien plus qu’un simple film de super-héros. Avec son approche humaniste, il explore des thèmes profonds comme le sacrifice, la responsabilité et la complexité des relations humaines. En même temps, il reste ancré dans un décor naturel spectaculaire.

Un casting de rêve et une musique envoûtante

Le film Marvel Les Éternels réunit un casting impressionnant. Il inclut des stars comme Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, et Kit Harington. Ce groupe diversifié de héros se distingue par ses personnages riches et nuancés. En prime, la musique envoûtante de Ramin Djawadi accompagne parfaitement cette aventure. On le connaît pour ses travaux sur Game of Thrones et Westworld. Côté visuel, les scènes d’action sont à la fois spectaculaires et lisibles.

Avec le film Les Éternels, Marvel s’éloigne des conventions habituelles. La franchise offre, à la place, une expérience visuelle et émotionnelle nouvelle. Malgré des restrictions dans certains pays et un accueil mitigé au box-office, le film a marqué les esprits. Maintenant, grâce à Disney+, il est accessible à tous en streaming. C’est une opportunité pour ceux qui aimeraient voir un Marvel à la fois ambitieux et poétique.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.