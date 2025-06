Caterham 310 : Découvrez comment ce modèle récupère un moteur légendaire américain !

Le modèle Caterham Seven 310 Encore rend hommage à un moteur Ford légendaire.

Le constructeur Caterham tire sa révérence au moteur Ford Sigma avec style en dévoilant la Seven 310 Encore. Cette édition limitée à seulement 25 exemplaires marque la fin d’une ère de plus de 50 ans. Ce modèle spécial célèbre l’adieu définitif du moteur 1,6 L Ford qui a propulsé les légendaires roadsters anglais depuis 1973.

La Caterham Seven 310 Encore et le moteur Ford Sigma

Introduit en 2007 sur les Seven, ce bloc a remplacé l’ancien moteur Rover K-series. Il s’est imposé comme l’un des plus populaires et durables de l’histoire Caterham. Pendant près de deux décennies, ce 1,6 L atmosphérique a équipé les voitures de route. Ce moteur Ford, dont se munit la 310 Encore, a aussi alimenté le championnat Caterham 310R.

Dans sa version la plus puissante pour l’Encore, ce moteur essence développe 152 CV à 7 000 tr/min. Avec un poids d’à peine 540 kg, cela donne un rapport poids-puissance exceptionnel de 281 CV par tonne. On a alors un 0 à 100 km/h bouclé en 4,9 s et une vitesse maximale de 204 km/h.

Le moteur Ford qui équipe la Caterham Seven 310 a prouvé sa polyvalence en étant « aussi à l’aise sur piste que sur route ». C’est ce qu’a rapporté Top Gear à partir d’une déclaration de Bob Laishley, PDG de Caterham. Le constructeur a d’ailleurs récemment remplacé ce moteur par une nouvelle unité 1,3 L de Horse Technologies pour ses voitures de course. Ceci marque donc définitivement la fin du partenariat Ford-Caterham.

Une édition collector qui ne fait pas dans la demi-mesure

La Caterham Seven 310 Encore ne se contente pas de reprendre le moteur Sigma dans sa forme la plus aboutie. Elle emprunte également de nombreux éléments à la voiture de course 310R. Citons notamment un volant moteur allégé, des disques de frein ventilés de 254 mm avec étriers quatre pistons. En bonus, un pack suspension sport avec voie élargie.

L’esthétique suit les performances avec six livrées exclusives aux noms inspirés de chansons pop et rock célèbres. Blue Monday, Goodbye Yellow Brick Road, Green Light, Orange Crush, Back in Black et White Noise. Chaque Caterham Seven 310 Encore équipée du moteur Sigma arbore des rayures distinctives sur la carrosserie. Les voitures possèdent aussi des jantes alliage de 13 pouces en finition gun metal.

Six bold colours. One final Encore.



Choose from six unique special edition colour schemes for your 310 Encore.



Because when a Seven is this good, you don’t say goodbye quietly.



🔗 https://t.co/AeOya0XME7 pic.twitter.com/B0HZjop9DN — Caterham (@caterhamcars) June 12, 2025

À l’intérieur, l’Encore soigne les détails avec des sièges en cuir noir ainsi qu’un tableau de bord en fibre de carbone. Ajoutez à cela des compteurs personnalisés et un volant MOMO amovible. Chaque exemplaire porte une plaque numérotée rappelant son caractère exclusif. Vendue 47 150 euros, cette ultime Seven 310 marque véritablement la fin d’une époque pour Caterham et ses moteurs Ford.

