Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev : l’Open d’Australie en direct et gratuitement sur 9Now

Il y a des nuits où le sommeil attendra. À Melbourne, Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev Open d’Australie s’annonce comme un choc qui sent la poudre, l’histoire et la tension pure. Une demi-finale qui mérite d’être vécue en direct, gratuitement, sans filtre.

Alcaraz vs Zverev à l’Open d’Australie : le match à ne pas manquer Vous ne voulez pas rater Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev à l’Open d’Australie, mais sans abonnement ni galère ? 9Now diffuse l’Open d’Australie gratuitement en Australie. Avec NordVPN, il suffit de se connecter comme si vous étiez à Melbourne. Voici comment faire en 2 minutes chrono : Installer NordVPN sur votre ordinateur, smartphone ou Smart TV

sur votre ordinateur, smartphone ou Smart TV Se connecter à un serveur en Australie

Rendez-vous sur 9Now https://www.9now.com.au/ et créer un compte gratuit

Lancer le direct et profiter du match sans publicité intrusive ni coupure Essayer NordVPN gratuitement

L’Open d’Australie, ce n’est pas qu’un Grand Chelem. C’est un test. Physique, mental, émotionnel. La chaleur, les matchs au long cours, les corps qui souffrent et les esprits qui vacillent. Et au milieu de cette fournaise, il reste quatre hommes. Parmi eux, Carlos Alcaraz.

Le n°1 mondial arrive en demi-finale avec une sérénité presque dérangeante. Aucun set lâché, une maîtrise totale et cette capacité unique à accélérer quand les autres cherchent encore leur souffle. Face à lui, Alexander Zverev. Solide, puissant, expérimenté. Un joueur qui sait exactement ce que ce type de rendez-vous exige.

Ce match n’est pas qu’une affiche. C’est un épisode de plus dans une rivalité devenue incontournable du circuit. Et pour les vrais fans, ceux qui aiment le tennis brut, tendu, imprévisible, c’est un rendez-vous à ne surtout pas manquer.

Alcaraz – Zverev : une demi-finale qui sent la nuit blanche

Ce duel, les chiffres ne suffisent pas à le raconter. Oui, le face-à-face est parfaitement équilibré (6-6). Oui, Zverev l’a déjà fait tomber ici même à Melbourne en 2024. Mais cette demi-finale 2026 arrive dans un contexte très différent.

Carlos Alcaraz joue le meilleur tennis de sa carrière sur dur. Son pourcentage derrière la première balle est impressionnant, son retour est tout simplement étouffant, et surtout, il dégage une autorité mentale rare à 22 ans. Chaque point important semble lui appartenir avant même d’être joué. Il impose le tempo, dicte l’échange, et oblige ses adversaires à forcer.

Zverev, de son côté, reste une menace permanente. Son service est une arme massive — 24 aces en quarts — et quand il enchaîne première balle et coup droit, très peu de joueurs peuvent respirer. Mais la clé sera ailleurs : dans les longs rallyes, dans la gestion des moments chauds, dans cette capacité à rester lucide quand Alcaraz accélère sans prévenir.

Sur cinq sets, difficile de ne pas pencher vers l’Espagnol. Pas par manque de respect pour Zverev, mais parce qu’Alcaraz semble aujourd’hui plus complet, plus adaptable, plus froid dans le money time. Le scénario le plus crédible reste un match long, intense, avec au moins un set pour l’Allemand… avant que Carlos ne fasse la différence.

Notre pronostic ? Victoire d’Alcaraz en 4 ou 5 sets, dans un combat qui laissera des traces.

Où regarder gratuitement l’Open d’Australie ? 9Now, le joyau australien

Pour suivre l’Open d’Australie dans les meilleures conditions, 9Now est tout simplement une bénédiction. C’est la plateforme officielle australienne qui diffuse le tournoi gratuitement, en direct, sans abonnement.

Qualité d’image solide, flux stables, commentaires locaux passionnés et surtout une vraie immersion dans l’ambiance de Melbourne. Pas de pop-ups agressifs, pas de piège, juste du tennis. Du vrai.

9Now permet aussi de revoir certains matchs, de suivre plusieurs courts et de vivre le tournoi comme si vous étiez sur place, fuseau horaire compris. Pour un fan, c’est exactement ce qu’on cherche : simplicité, efficacité, respect du spectacle.

Seule contrainte : la plateforme est réservée à l’Australie. Et c’est là qu’une solution bien connue entre en jeu.

NordVPN : la clé pour accéder à 9Now depuis la France

Pour regarder l’Open d’Australie sur 9Now depuis la France, NordVPN s’impose comme l’outil le plus fiable. Une simple connexion à un serveur australien et la plateforme vous considère instantanément comme un spectateur local. En quelques secondes, l’accès est débloqué, sans manipulation complexe, sans perte de qualité, sans frustration.

Là où NordVPN fait vraiment la différence, c’est sur la stabilité. Même en pleine nuit européenne, même lors d’un match qui bascule dans un cinquième set irrespirable, le flux tient. Pas de coupure au moment d’une balle de break. Pas de latence qui ruine un tie-break décisif. Quand Alcaraz accélère, quand Zverev lâche une première balle à 220 km/h, tout passe. Net. Fluide.

Cette fiabilité s’explique aussi par la puissance du réseau. En effet, le VPN pour le streaming dispose aujourd’hui de plus de 8 900 serveurs répartis dans 126 pays, dont plusieurs serveurs optimisés en Australie. Résultat : une connexion rapide, stable et capable d’absorber sans broncher les pics de trafic liés aux grands événements sportifs.

L’interface, elle, reste d’une simplicité désarmante. En un clic, le serveur est sélectionné. La fonction de split tunneling permet même de limiter l’utilisation du VPN au seul navigateur utilisé pour 9Now, laissant le reste de votre connexion intacte. C’est discret, propre, presque invisible à l’usage.

Pour les amoureux de tennis, ceux qui aiment vivre les grands matchs dans leur intégralité, sans compromis et sans stress technique, NordVPN + 9Now devient une évidence. Le reste du monde peut dormir. À Melbourne, la nuit appartient à ceux qui regardent.

FAQ – Alcaraz vs Zverev Open d’Australie 2026

À quelle heure commence le match Alcaraz – Zverev en France ?

Le match Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev débutera vendredi 30 janvier à partir de 4h30 du matin en France.

Sur quel court se joue Alcaraz – Zverev ?

La demi-finale se disputera sur le Rod Laver Arena, le court central mythique de l’Open d’Australie, là où se jouent toujours les plus grands moments du tournoi.

