Vous cherchez un ou des cadeaux de Noël pour un cycliste en 2025 ? Découvrez nos idées insolites et innovantes

Vous cherchez le cadeau de Noël qui fera crisser de joie les pneus du cycliste de votre vie ? Oubliez les traditionnelles chaussettes et les bidons basiques. En cette fin décembre, il y a mieux comme cadeaux !

Cette année, misez sur l’insolite et l’innovant pour un effet « wahou » garanti au pied du sapin. Préparez-vous à pédaler vers des idées aussi surprenantes que roulantes !

Noël à deux roues : les cadeaux malins pour le cycliste (électrique) de votre vie

Vous avez bouclé vos cadeaux de Noël et vous dégustez un chocolat chaud au coin du feu ? C’est aussi notre cas. Mais si vous êtes encore en pleine course contre la montre, pas de panique. Il reste juste assez de temps pour trouver le présent parfait pour l’adepte du vélo ou du VAE (vélo à assistance électrique) de votre entourage. Mais attention, en matière d’équipement électrique, mieux vaut être guidé pour éviter les embûches et les fausses bonnes affaires.

Méfiez-vous des Pères Noël trop généreux

Notre premier conseil est un cadeau en soi : la prudence. Si vous cherchez un présent pour un pilote de VAE, évitez comme la peste les chargeurs non homologués. Il faut aussi se méfier des vélos ou batteries d’occasion aux origines floues.

Et maintenant, les offres « trop belles pour être vraies » sur les grands marketplaces sont des pièges à éviter. Un vendeur pressé et peu loquace est souvent un signal d’alarme. Quand il s’agit d’un engin qui va filer sur la route, la sécurité n’a pas de prix. Il vaut mieux offrir un petit accessoire de qualité qu’un gros cadeau douteux.

L’éclat qui sauve : l’accessoire indispensable

Pour environ 25€, offrez la sérénité. Par exemple, le feu arrière Bookman, à 25,08€, est ce petit plus qui fait toute la différence. Rechargeable par USB et ultra pratique avec son clip amovible, il sera l’allié parfait pour les trajets nocturnes ou par mauvaise visibilité. Un cycliste n’a jamais trop de lumières, surtout si l’éclairage intégré de son vélo électrique manque de punch. C’est le cadeau utile et intelligent qui prouve que vous y avez pensé.

Le compagnon de route du mécanicien en herbe

Passons à la trousse à outils de l’extrême… ou simplement de la crevaison. Le multi-outils Park Tool AWS-11 (19,37€) est l’antithèse du gadget qui lâche au premier serrage. C’est l’outil préféré des professionnels selon de nombreux sondages. L’offrir, c’est garantir à votre cycliste chéri de pouvoir régler son guidon, resserrer une selle ou affronter une réparation basique en toute confiance, loin de chez lui. C’est un peu vous offrir à ses côtés, sous forme de clés Allen et de tournevis.

La pause bière, version peloton

Quand les kilomètres ont été ardus, rien ne vaut une bonne bière artisanale. Pour environ 21,66€, le pack de six bières Cold Bath Brewing est un véritable morceau de cyclisme en bouteille. Brassée à Harrogate, au cœur des paysages du Tour de Yorkshire, cette marque est l’une des préférées des athlètes dans le milieu. Avec sa sélection de lagers, IPAs et même de bières sans gluten, elle offre une dégustation qui ravira le palais du cycliste assoiffé. Un cadeau de fin de sortie qui a du panache.

Le kit secours pour aventurier des villes

Enfin, pour rester dans les 20-25€, pensez au confort après l’effort. Le sac étanche Dobi de Kitbrix (22,80€) est la solution élégante pour transporter des vêtements de rechange au sec ou isoler un maillot trempé par une averse. Sa fermeture à rouleau et ses boucles en font un accessoire robuste et simple pour le vélotaffeur ou le randonneur. C’est le genre d’objets qu’on ne s’offre pas toujours, mais dont on ne peut plus se passer une fois qu’on l’a. La garantie de finir toute sortie, sous la pluie, avec le sourire.

