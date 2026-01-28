BYD étend la garantie de la batterie de ces voitures électriques et hybrides

Alors que l’angoisse de la longévité des batteries hante les acheteurs de voitures électriques, BYD passe à l’offensive. Le géant chinois annonce une extension majeure de sa garantie batterie sur plusieurs de ses modèles phares électriques et hybrides.

Un coup de poker marketing qui vise à rassurer les clients et à enfoncer un coin dans le doute concurrentiel. Simple argument de vente ou preuve de confiance absolue dans sa technologie ? L’industrie vient de recevoir une nouvelle règle du jeu.

BYD rehausse sa garantie batterie en Europe : qu’est-ce qui change vraiment pour les conducteurs ?

BYD ne cesse de surprendre. Quelques semaines après une annonce similaire en Norvège, le constructeur chinois étend désormais la garantie de ses batteries à l’ensemble du marché européen. La nouvelle donne ? Huit ans ou 250 000 kilomètres, selon ce qui survient en premier. Une belle évolution, puisqu’elle s’applique aussi bien aux nouveaux acheteurs qu’aux propriétaires déjà en selle. L’objectif affiché : renforcer la confiance dans les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Qui sont les grands gagnants de cette extension ?

Le kilométrage garanti passe de 200 000 à 250 000 km. Tandis que la durée de huit ans reste identique. À première vue, la modification semble technique. Pourtant, elle vise clairement les grands rouleurs. Pour utiliser pleinement cette nouvelle enveloppe, il faudrait parcourir en moyenne 31 250 km par an pendant huit ans – un rythme soutenu, loin de l’usage moyen. Les conducteurs professionnels ou les amateurs de longs trajets réguliers y trouveront donc un véritable coussin de sécurité supplémentaire.

BYD extends battery warranty to 250,000 kilometres.https://t.co/fccAMtVaWQ — Earth Accounting (@EarthAccounting) January 21, 2026

Que couvre exactement cette garantie batterie ?

Attention à ne pas tout mélanger ! BYD distingue bien la garantie batterie des autres protections. La garantie véhicule de base reste de six ans ou 150 000 km. La garantie anti-perforation de rouille de douze ans sans limite de kilométrage. Et celle de la chaîne de traction électrique de huit ans ou 150 000 km. La garantie batterie, elle, concerne tous les modèles 100 % électriques et hybrides rechargeables de BYD, à l’exception du fourgon eTP3. Et elle intègre une clause importante : le niveau de santé (SOH) de la batterie est garanti à 70 %. Si la capacité descend en dessous, BYD s’engage à intervenir.

Et si je roule moins de 250 000 km ?

Rassurez-vous, la majorité des conducteurs n’atteindront pas ce palier. L’avantage psychologique et pratique réside surtout dans la marge de sécurité offerte. Que vous parcouriez 15 000 ou 30 000 km par an, savoir que la batterie est couverte plus longtemps en distance peut influencer un achat ou simplement ajouter de la sérénité au quotidien. BYD l’a bien compris : dans un marché compétitif, la confiance est un argument clé.

Cette nouvelle règle s’applique-t-elle chez moi ?

Oui, si vous résidez dans l’Espace Économique Européen, en Suisse ou au Royaume-Uni. L’extension est automatique pour les propriétaires existants, sans paperasse à fournir. Une démarche simple et transparente qui montre que BYD souhaite accompagner ses clients sur la durée, où qu’ils soient. Une stratégie qui pourrait bien faire des émules chez les concurrents… Affaire à suivre.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn