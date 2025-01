Bon plan : Decathlon vend le vélo électrique ENGWE T14 à moitié prix !

Le vélo électrique pliant ENGWE T14 250W fait une entrée remarquée dans les bons plans de vélos chez Decathlon. Alors qu’il affichait déjà un prix abordable, l’enseigne applique une réduction qui le rend encore plus accessible. Ce vélo de 14 pouces, puissant et pratique, est une excellente option pour les trajets urbains ou les déplacements quotidiens.

Caractéristiques et performance de ce vélo électrique

Le ENGWE T14 250W est un vélo électrique pliant compact, un bon plan si vous voulez un modèle facile à transporter et à stocker. Il s’équipe d’un moteur sans balais de 250 W qui permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. La batterie lithium amovible de 48 V et 10 Ah assure une autonomie de 35 km en mode électrique. Elle s’élève par ailleurs à 80 km en mode cyclomoteur. Il se révèle donc parfait pour les trajets en ville ou les balades plus longues.

Ces caractéristiques font du ENGWE T14 250W un bon plan pour les amateurs de vélo électrique pliant. Ce modèle se distingue en outre par sa conception confortable grâce à son triple amortisseur et ses pneus en caoutchouc de 14 pouces. Il offre ainsi une conduite agréable même sur des terrains variés. Son cadre en fer robuste et ses freins à disque mécaniques garantissent à la fois sécurité et solidité. Quant à son éclairage LED à l’avant, il assure une visibilité accrue.

Le ENGWE T14 250W, un bon plan vélo électrique pliant

Avec un poids de 31 kg et une capacité de charge de 100 kg, ce deux-roues s’adapte à une large gamme de cyclistes. Il bénéficie également d’une hauteur applicable de 122 à 175 cm. La possibilité de plier le vélo permet par ailleurs de le ranger facilement dans des espaces réduits, un atout précieux pour les citadins. De plus, sa béquille et sa fixation porte-bagages ajoutent à sa praticité pour les trajets quotidiens.

Bref, le vélo électrique pliable ENGWE T14 250W est un bon plan à ne pas manquer chez Decathlon. Il offre un excellent compromis entre performance et prix, surtout avec cette réduction exceptionnelle de 500 euros. Avec un prix initial de 1 099 euros, il est actuellement disponible à 599 euros. C’est donc une très bonne affaire pour ceux qui cherchent une alternative pratique et économique aux transports en commun ou à la voiture. Profitez de cette offre exclusive avant qu’elle ne disparaisse !

