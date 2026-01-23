Auxerre vs Paris-SG en liberté totale : le choc de Ligue 1 à regarder gratuitement, sans frontières

Un promu sous pression, un ogre en mission. Auxerre joue sa survie, Paris défend son rang. L’écart est brutal, presque indécent. À l’Abbé-Deschamps, ce vendredi, la Ligue 1 rappelle une vérité crue : tout le monde ne boxe pas dans la même catégorie.

Il y a des affiches qui font rêver et d’autres qui rappellent l’ordre établi. Auxerre vs PSG appartient à la seconde catégorie. D’un côté, une AJA 17e, fébrile, qui gratte chaque point comme de l’or en fusion. De l’autre, un Paris Saint-Germain lancé à pleine vitesse, solide dauphin du championnat, déjà vainqueur des Auxerrois à deux reprises cette saison.

Le contraste saute aux yeux. Il pique même un peu. Paris marque, contrôle, impose. Auxerre subit, résiste, espère. L’historique parle pour lui-même : 10 victoires parisiennes sur les 17 derniers duels. Et quand Paris débarque en Bourgogne, ce n’est pas pour faire du tourisme.

Certes, le PSG arrive diminué. Marquinhos, Dembélé, Joao Neves absents. Vitinha et Kvaratskhelia incertains. Mais même amputé, Paris avance avec une assurance presque insolente. Auxerre, lui, avance sur un fil.

Auxerre – PSG : 90 minutes où l’écart technique parle plus fort que le ballon

Ce match sent la domination parisienne à plein nez. Pas forcément un festival, mais un contrôle froid, clinique, presque chirurgical. Auxerre reste sur une série inquiétante, avec peu de victoires, une défense souvent dépassée et une attaque qui peine à dépasser la barre du but par match. Quand Paris tourne à près de deux buts inscrits par rencontre, la comparaison fait mal. Très mal.

Le PSG, même sans plusieurs cadres, affiche une dynamique solide. Zabarnyi et Beraldo ont déjà montré qu’ils pouvaient faire basculer un match sur coups de pied arrêtés. Ramos pèse, Mbaye provoque, Zaïre-Emery dicte le tempo avec une maturité déconcertante. Et derrière, Chevalier rassure, calme, impose le silence. Paris ne panique pas. Paris maîtrise. Auxerre, lui, devra jouer au couteau. Pressing intense, blocs serrés, transitions rapides. Sinayoko et Namaso devront courir plus que réfléchir. Mais tenir 90 minutes face à ce PSG-là relève presque de la science-fiction. Dès que le rythme monte, l’écart technique devient cruel. Les duels se perdent. Les mètres s’accumulent. Les erreurs arrivent.

Le vrai danger pour Paris ne vient pas d’Auxerre, mais de son infirmerie et de la gestion physique avant l’Europe. Si Vitinha ou Kvara manquent, le jeu perdra en fluidité. Mais même sans eux, la profondeur d’effectif reste un luxe que l’AJA ne peut pas se permettre.

Voici notre pronostic : une victoire du PSG. Un match sérieux, verrouillé, probablement sans éclat excessif, mais avec cette sensation implacable que Paris n’a jamais vraiment été en danger. Auxerre luttera, s’accrochera, mais finira par céder. La Ligue 1 est parfois romantique. Ce match-là sera surtout réaliste. Brutal. Et terriblement logique.

FAQ – tout savoir avant le match

Quand se joue Auxerre vs PSG ?

Le match se déroule le vendredi 23 janvier 2026 à 20h00.

Où se joue la rencontre ?

La rencontre aura lieu au stade de l’Abbé-Deschamps.

