Arnaques du shopping en ligne : comment l’éviter ?

Chaque année, nous sommes de plus en plus nombreux à profiter des joies du shopping en ligne. C’est pratique, rapide et surtout, les offres alléchantes des soldes ou du Black Friday nous attirent irrésistiblement. Mais derrière notre écran se cache un univers plus sombre : les arnaques en ligne. Découvrez comment vous protéger avant qu’il ne soit trop tard.

Nous y sommes tous passés. Ce petit frisson quand on déniche l’affaire du siècle en ligne. Pourquoi attendre des heures dans une boutique bondée quand tout est à portée de main, livré en quelques jours à prix réduit ? Le clic final, suivi d’un soupir de satisfaction : c’est commandé. Mais derrière cette euphorie se cache un risque auquel nous sommes bien souvent aveugles ! Celui des escroqueries lors de l’achat en ligne.

Comment éviter les arnaques du shopping en ligne ? Vous adorez les soldes en ligne ? Qui ne rêverait pas de trouver la perle rare à prix cassé ? Mais savez-vous comment éviter les arnaques qui pullulent sur internet ? Une seule réponse : le VPN.



Voici comment vous protéger efficacement : Installez un VPN comme NordVPN

un comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur dans le pays de votre choix

Profitez de votre shopping en ligne en toute sécurité

Essayer NordVPN gratuitement 30j

Saviez-vous que 41,9 % des escroqueries mondiales sont liées au shopping en ligne ? Les cybercriminels attendent les soldes avec autant d’impatience que vous et chaque année, leur ingéniosité dépasse nos attentes.

Les sites frauduleux, par exemple, imitent à la perfection nos marques préférées. Pour éviter de se faire piéger, vérifiez toujours l’URL : un « HTTPS » avec un cadenas est indispensable. Avant d’entrer nos coordonnées bancaires, prenons l’habitude de vérifier ces indices. Lisez aussi les avis pour détecter d’éventuelles anomalies.

Les emails de phishing sont tout aussi redoutables. On reçoit un message alarmant : « Votre compte a été bloqué ! » ou « Vous avez gagné un bon d’achat ! ». L’objectif ? Nous pousser à cliquer sur un lien pour voler nos données. La règle ? Ne jamais se précipiter et toujours vérifier la source directement sur le site officiel.

Et ces pop-ups publicitaires trop beaux pour être vrais ? Un rabais à -90 %, des gadgets « révolutionnaires »… C’est souvent une porte ouverte aux virus ou aux redirections vers des pages douteuses. Ici, notre meilleure défense, c’est d’ignorer et de garder nos clics pour des sites de confiance.

Enfin, restons attentifs aux paiements non sécurisés. Toujours privilégier des options fiables comme PayPal ou des cartes bancaires avec protection.

La technologie à notre service : NordVPN et sa protection Anti Menaces pro

En matière de sécurité, NordVPN Protection Anti-menaces Pro est une référence. Cette technologie de pointe ne se contente pas de nous protéger contre les menaces classiques. Non, elle va bien plus loin.

Grâce à l’intelligence artificielle, ce bouclier numérique examine le moindre détail de chaque page web que nous visitons. En cas de menace, elle intervient immédiatement et nous avertit d’un danger potentiel. Et si nous sommes déjà tombés dans le piège d’un site frauduleux, elle le bloque instantanément.

Dans les faits, la Protection Anti-menaces Pro intègre un bloqueur de :

Domaines et sites malveillants

Phishing

Publicités

Traqueurs

On retrouve également un scanner de malwares, des alertes arnaques et fraudes

En août 2024, pas moins de 7,5 millions de sites malveillants ont été bloqués et plus d’1 million de logiciels malveillants désarmorcés. Une véritable muraille de protection, invisible mais ô combien efficace.

Mis à part la Protection Anti Menaces pro, NordVPN propose aussi NordPass. Avant même que vous ne cliquiez sur « acheter », cette fonctionnalité se charge de vérifier la solidité de vos mots de passe. Si un de vos comptes a été compromis dans une fuite de données, il vous alerte immédiatement. Et tout ça sans que vous ayez à lever le petit doigt. Mais ça ne s’arrête pas là. NordPass Premium vous propose des outils encore plus puissants :

Des contrôles de la santé de vos mots de passe

Un scan des fuites de données

Une fonction d’héritage

Un cryptage ultra-sécurisé xChaCha20

Et la cerise sur le gâteau ? Vous pouvez tester toutes les fonctionnalités de NordVPN gratuitement pendant 30 jours, sans engagement ni risque.

