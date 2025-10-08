Après la Dacia Hipster,voici la citadine italienne Malya qui n’enchante pas les réglementations

Tout juste remis de l’audace de la Dacia Hipster, voici que le secteur de l’automobile se permet un nouveau frisson ! La Malya, une citadine italienne au nom d’opérette, entre en scène avec un panache qui fait tiquer les réglementations. Et, non ça en à l’air mais ce n’est pas un jouet.

Elle a décidément choisi son camp : celui du style et du caractère, même si cela signifie jouer avec les règles. Préparez-vous pour une virée où le charme latin l’emporte sur la conformité !

Malya, le petit bolide italien qui veut révolutionner la ville

Alors que l’Europe accélère sa transition vers une mobilité durable, l’italien Mole Urbana dévoile Malya, un concept-car qui promet de bousculer les codes des véhicules urbains. Bien plus qu’une simple citadine électrique, cette petite prouesse technique se présente comme une solution globale.

Elle est capable de s’adapter aussi bien aux trajets urbains qu’aux parcours suburbains ou autoroutiers. Son ambition ? Combler le vide entre les voitures traditionnelles et les quadricycles, en offrant une alternative parfaitement adaptée aux nouveaux usages.

La fin des compromis

Avec Malya, Mole Urbana entend résoudre une équation complexe : comment concilier compacité, polyvalence et accessibilité ? Le véhicule se positionne comme une réponse concrète aux limitations des citadines classiques.

En effet, elles sont souvent trop coûteuses à développer, et des quadricycles, parfois jugés trop limités. L’objectif est clair : proposer un véhicule durable sans sacrifier ni le confort ni la praticité, le tout à un prix maîtrisé. Un pari audacieux dans un marché en pleine mutation.

Cinq places et de la malice

Ne vous fiez pas à ses dimensions réduites (3,75 m de long, 1,60 m de large) : le Malya cache bien son jeu. Conçu par le célèbre studio Umberto Palermo Design, son habitacle astucieusement pensé peut accueillir jusqu’à cinq passagers, tandis que son coffre surprend par sa générosité.

Son design aux lignes anguleuses n’est pas qu’une question de style : chaque courbe répond à des impératifs ergonomiques précis, visant à optimiser l’espace et à simplifier la construction.

Une plateforme tournée vers l’avenir

Sous sa carrosserie, le Malya mise sur une plateforme électrique évolutive, mais son véritable atout réside dans sa flexibilité technique. Mole Urbana a en effet opté pour une architecture ouverte, capable d’accueillir différentes solutions « écologiquement alternatives ».

Cette approche modulaire permet au constructeur de s’adapter rapidement aux évolutions technologiques et réglementaires, faisant de Malya un véhicule résolument tourné vers l’avenir.

Un manifeste pour la mobilité de demain

Bien plus qu’un simple concept-car, Malya incarne la vision stratégique de Mole Urbana : devenir un acteur majeur de la mobilité électrique en Europe. Porté par la philosophie d’Umberto Palermo, qui voit le design comme « un stimulateur d’idées ».

Le projet entend ouvrir le débat sur la création d’une nouvelle catégorie de véhicules, transcendant les barrières techniques et législatives actuelles. De quoi peut-être redéfinir notre rapport à la mobilité urbaine durable.

