Après BYD, ces deux géants chinois annoncent leur superchargeurs pour voiture électrique

Pour concurrencer BYD, Huawei et Zeekr dégainent leurs nouveaux superchargeurs pour voitures électriques.

Alors que la course à la recharge ultra-rapide s’intensifie, la Chine continue d’impressionner. Deux géants technologiques, Huawei et Zeekr, entrent dans l’arène avec des superchargeurs pour voitures électriques qui surpassent ceux de BYD. Voici un aperçu de ces innovations qui pourraient bouleverser le secteur des véhicules électriques.

Huawei sort une technologie avec 1,5 MW et un bras robotisé

Célèbre pour ses avancées dans le domaine technologique, Huawei s’apprête à dévoiler un superchargeur de 1,5 MW. Celui-ci est capable de délivrer une puissance de 20 kWh par minute. Apparemment, la marque présentera officiellement cette innovation le 22 avril 2025. Ce superchargeur, qui veut rivaliser avec la nouvelle technologie de recharge de BYD, vise plus les poids lourds que les petites voitures électriques. Il s’adresse également à d’autres véhicules à grande capacité.

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes de ce chargeur est son bras robotisé. Huawei a en fait conçu ce dernier pour automatiser le processus de recharge. Si on déploie ce superchargeur de Huawei dans un environnement compatible, la voiture électrique peut ainsi se charger sans intervention humaine. Bien que taillée pour les camions électriques, cette technologie représente un pas significatif vers une recharge plus rapide et pratique.

Zeekr défie BYD avec son superchargeur de voiture électrique

La filiale du groupe Geely n’est pas en reste avec son tout nouveau superchargeur de 1,2 MW. Ce système ultra-rapide peut d’ailleurs recharger un véhicule de 10 % à 80 % en à peine 10 min. Zeekr cible particulièrement les propriétaires de modèles haut de gamme. Un autre atout de ce système est la compatibilité du superchargeur pour voiture électrique avec des batteries à haute densité énergétique. Ces dernières peuvent résister à cette puissance extrême.

L’innovation de Zeekr repose en outre sur sa capacité à démocratiser la recharge rapide en Asie. Actuellement, l’entreprise prévoit d’installer massivement ses superchargeurs pour voitures électriques dans les grandes villes. Elle envisage également de les installer sur les autoroutes chinoises. Cela accélère ainsi le déploiement des infrastructures nécessaires à l’essor des VE. Ces projets renforcent le rôle de Zeekr dans la compétition mondiale de recharge ultra-rapide.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn