Apple lance des offres inédites sur ses produits high-tech pour le Cyber Monday 2024

Pour profiter une dernière fois des super soldes avant cette fin d’année 2024, le Cyber Monday n’est pas à rater et c’est justement le bon moment pour chopper des produits Apple.

Si vous désirez avoir toute la panoplie de produits de l’entreprise à l’origine du MacBook, voici une sélection de produits divers. Il y a là de quoi être connecter en tout temps. Vous allez être étonné !

Liste des produits Apple en promotions pour le Cyber Monday 2024

Apple ne propose pas directement de promotions pour ce Cyber Monday 2024 sur son site. Mais de nombreuses plateformes proposent leurs produits à prix réduits. Amazon, Fnac et Darty sont des revendeurs agréés de la marque. Ils proposent des offres intéressantes. Voici donc un aperçu des produits en promotion qu’ils mettent en avant.

Apple MacBook Air 15,3

Profitez d’une remise exceptionnelle de plus de 200 € sur le MacBook Air 15 pouces d’Apple, proposé à un tarif jamais vu lors de ce Cyber Monday 2024. Conçu pour offrir une ergonomie optimale, il séduit par sa légèreté et sa rapidité, en faisant un compagnon idéal pour un usage quotidien.

Apple iPhone 13, 128 Go

En guise de smartphone, l’un des iPhones de la célèbre marque bénéficie également d’une grande remise. Avec une capacité de stockage de 138 Go, l’iPhone 13 voit son prix baisser de 619 € à 599 €.

Apple AirPods Max

Pour compléter cette panoplie, les AirPods Max d’Apple répondent à toutes les attentes. Qualité, confort, ergonomie, esthétique, et fonctionnalités complètes sont au rendez-vous. On retrouve aussi la réduction active du bruit, le mode transparence et l’audio spatial personnalisé pour la musique. Sans compter qu’ils ont une autonomie de 20 heures.

Apple MacBook Air 13 Pouces avec Puce M3

Ensuite, le dernier modèle d’Apple est également à offrir ou à s’offrir. Sa nouvelle puce M3 séduit ses utilisateurs. A ce qu’il paraît, elle intègre un Neural Engine à 16 cœurs. Il est plus rapide et plus performant, ainsi que des accélérateurs dans le CPU et le GPU. Cela optimise l’apprentissage automatique sur l’appareil. Ce MacBook Air est donc le meilleur ordinateur portable doté d’une IA.

Apple iPhone 14 Plus 6.7

Pour le compléter, l’iPhone 14 est légèrement plus cher que l’iPhone 13. Il profite également d’une réduction intéressante et est proposé à 679 € pour ce Cyber Monday 2024.

Apple 2021 iPad mini

Si vous êtes un artiste en herbe, dessiner ou pour prendre des notes est un vrai plaisir avec l’iPad mini. Il séduit par sa réactivité et sa facilité d’utilisation. Profitez dès maintenant d’une réduction de plus de 40 € lors de son achat !

Apple iPad 10,9 Pouces

L’homologue de l’iPad mini, c’est l’iPad 10. Il se distingue par sa polyvalence, tant pour les passionnés de design que pour les amateurs d’écriture. Compact et pratique, il se glisse facilement dans un sac à dos ou un sac à main vous accompagnant tout au long de la journée pour toutes vos tâches.

Apple Watch SE (2ᵉ génération, 2023)

Pour suivre, l’un des produits phare de chez Apple, ce sont leurs smartwatch. Et la Watch SE peut parfaitement être faite pour vous si vous recherchez un modèle pas cher avec contrôle vocal, tracker d’activité, suivi du cycle, moniteur de fréquence cardiaque : c’est un véritable bijou tech.

Apple AirPods Pro 2 Écouteurs sans Fil

Après cela, les AirPods Pro ont révolutionné le monde des écouteurs. C’est définitivement le cadeau tech qui plaira à coup sûr à vos proches pour ce Noël 2024.

Apple Magic Keyboard avec pavé numérique

Enfin, pouvant aussi bien se connecter à un iMac qu’à un iPad, le Magic Keyboard signé Apple est un indispensable pour les fans d’écriture. Son petit plus ? Sa batterie intégrée rechargeable qui permet de faire l’impasse sur les piles.

