Alerte rappel : un problème force des milliers de Citroën C3 à retourner chez le concessionnaire

Un petit message dans votre boîte aux lettres ou un coup de fil inattendu : votre fidèle Citroën C3 ou C3 Aircross fait l’objet d’un rappel. Pas de panique, c’est une procédure courante et surtout synonyme de sécurité renforcée !

On vous explique pas à pas la marche à suivre : comment identifier le défaut concerné, prendre rendez-vous chez votre concessionnaire, et faire réaliser la correction, le tout gratuitement. Votre sécurité est primordiale, alors ne tardez pas à agir !

Votre Citroën a-t-elle des trous de mémoire ?

Si vous conduisez une Citroën C3 ou C3 Aircross neuve, il est temps de vérifier votre boîte aux lettres. Le constructeur a lancé une vaste campagne de rappel en France, visant précisément 57 138 véhicules. La raison ? Des bugs logiciels bien du 21e siècle, qui affectent non pas la mécanique, mais l’intelligence embarquée de ces best-sellers. Pas de fumée sous le capot, mais des soucis de connexion et de lecture des panneaux. Les modèles concernés sont ceux sortis des chaînes entre le 5 avril 2024 et le 7 mai 2025.

La caméra avant a-t-elle oublié de compter les heures ?

Le premier dysfonctionnement est une curiosité numérique. La caméra multifonction, cet œil électronique situé en haut du pare-brise, a un problème de mémoire. Son module ne parvient pas à enregistrer correctement le temps de conduite cumulé. Bien que cela ne vous laissera pas en panne sur le bas-côté, cela perturbe la communication avec les serveurs de Citroën et peut affecter le bon fonctionnement de certains services connectés. Votre voiture a donc un petit trou de mémoire administratif.

La voiture se trompe-t-elle sur la vitesse autorisée ?

Le second bug est potentiellement plus gênant au quotidien. Il concerne le « Body Control Module » (BCM), le chef d’orchestre électronique qui gère presque tout dans l’habitacle. Un défaut logiciel l’empêche parfois de transmettre correctement l’information sur les limitations de vitesse au tableau de bord. Résultat : votre voiture pourrait afficher 90 km/h alors que vous êtes en zone 50, ou l’inverse. Dans un monde où les radars sont omniprésents, se fier à une indication erronée pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur votre permis. Un défaut qui transforme votre aide à la conduite en source de confusion.

La solution est une mise à jour logicielle, mais pas de celles que l’on fait depuis son canapé. Contrairement à certaines voitures capables de recevoir des correctifs « Over The Air », les C3 et C3 Aircross concernées doivent passer par la case atelier. Un technicien devra y brancher la valise de diagnostic pour recalibrer le module de la caméra avant et réinjecter un logiciel corrigé dans le BCM. L’opération, entièrement gratuite, dure environ deux heures.

La procédure classique est en cours : Citroën envoie un courrier recommandé aux propriétaires identifiés via les fichiers d’immatriculation. Cependant, pour éviter tout raté (déménagement, revente, courrier perdu), la meilleure attitude reste proactive. Si vous possédez l’un des modèles dans la fourchette de production incriminée, contactez votre concessionnaire ou présentez-vous avec votre carte grise. Un simple numéro de série suffira à leur système pour confirmer si votre auto a besoin de cette petite révision numérique. Une formalité pour deux heures de tranquillité d’esprit.

