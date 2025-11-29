Voici la nouvelle version de la Citroën Basalt Vision !

Citroën frappe encore au Brésil avec une nouvelle mouture de son concept Basalt Vision, et elle ne passe pas inaperçue. Présenté au Salon de São Paulo, ce show-car se pare d’une allure résolument sportive.

Avec sa suspension abaissée, ses jantes de 18 pouces et son imposant diffuseur arrière . Un style punchy pour ce véhicule qui, sous son nouveau costume, conserve son cœur tranquille de citadine, prouvant que l’audace est avant tout une question de look.

Citroën Basalt Vision : le concept-car qui s’offre une seconde jeunesse au Brésil

Un an et demi après avoir dévoilé son premier concept-car Basalt Vision au Brésil, Citroën récidive avec une nouvelle mouture au style résolument sportif. Présenté en avant-première du Salon de São Paulo 2025, ce show-car reprend la silhouette du crossover compact de 4,3 mètres tout en l’agrémentant d’éléments plus agressifs. Entre jantes spécifiques, bas de caisse redessinés et carrosserie affinée en version « Dark Edition », la marque aux chevrons semble tester les réactions du public avant un éventuel passage en série.

Un habillage sportif pour séduire la clientèle brésilienne

La transformation est immédiatement visible : ce nouveau concept arbore un énorme diffuseur arrière, des sorties d’échappement chromées doubles et des jantes alliage de 18 pouces au design « pétale » rehaussées d’étriers de frein rouges. La caisse a même été abaissée pour renforcer son allure dynamique. Autant d’éléments qui contrastent avec la version standard de la Basalt, habituellement positionnée comme un véhicule familial abordable sur les marchés émergents.

Sous le capot, la mécanique reste sage

Malgré son apparence sportive, la Basalt Vision ne révolutionne pas la technique. Elle conserve le même trio cylindres essence 1,0 litre turbo de 130 chevaux, associé à une transmission CVT. Une mécanique déjà éprouvée sur la plateforme « Smart Car » de Stellantis, partagée avec d’autres modèles low-cost du groupe comme le Fiat Grande Panda ou l’Opel Frontera. Preuve que l’exercice reste avant tout stylistique.

Un intérieur qui mise sur le haut de gamme

Bien que Citroën n’ait pas encore dévoilé l’habitacle, les informations officielles indiquent que le concept s’appuie sur la finition la plus riche de la gamme. On peut donc s’attendre à voir un équipement généreux avec écrans numériques jumelés, climatisation, technologies connectées et sièges avant ventilés – autant d’éléments qui visent à rehausser le positionnement du modèle.

Une destinée hors d’Europe

Comme son aînée, cette nouvelle Basalt Vision n’a aucune vocation à débarquer en Europe. Elle pourrait en revanche trouver sa place au Brésil et dans d’autres marchés émergents, notamment en Inde où Citroën dispose déjà d’un important centre de production. La marque y a d’ailleurs récemment lancé la Basalt X, preuve de son engagement sur ces territoires. Reste à savoir si ce concept séduira assez pour justifier une commercialisation.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn