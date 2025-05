Abby est la vraie héroïne de The Last of Us : voici pourquoi !

Désormais, la saison 2 de The Last of Us s’est achevée sur la scène entre Abby et Ellie qui se tirent dessus. Mais le cliffhanger a laissé les fans en émoi. Que va-t-il arrivé ? Est-ce que la saison 3 donnera les derniers détails de cette histoire ?

Ce qui est sûr c’est que le récit d’Ellie (Bella Ramsey) et d’Abby (Kaitlyn Dever) est loin d’être terminé. Les créateurs, Craig Mazin et Neil Druckmann, ont déjà commencé à dévoiler leurs intentions pour la suite.

Joël hantera toujours la saison 3

Lors d’une récente conférence de presse, Craig Mazin a été interrogé sur l’avenir de la relation entre Ellie et Dina (Isabela Merced) après la mort de Joel (Pedro Pascal). Et il a affirmé qu’il n’y aurait pas de passage de flambeau, car « Joel sera toujours là ».

Cela signifie clairement que ce personnage, même mort, continuera d’influencer l’histoire. Et c’est en raison de la vengeance d’Abby qu’il continuera a exister. C’est spécialement sur cet aspect de l’histoire d’Abby dans The Last of Us que Mazin prévoir d’approfondir, promettant ainsi une continuité captivante.

Abby : l’héroïne inattendue dans The Last of Us

Bien que de nombreux fans considèrent Abby comme la méchante de The Last of Us Part II en raison de son acte de violence contre Joël, l’histoire originale offre une vision différente.

Même Mazin a déclaré : « Il ne fait aucun doute qu’Abby est l’héroïne de son histoire ». Cette perspective ouvre la porte à une exploration plus nuancée de ce personnage tragique interprété par Kaitlyn Dever. Mazin a en effet souligné que si elle est devenue comme cela, c’est à cause de Joel. On ne sait pas vraiment qui elle est. Par conséquent, une saison 3 résoudra ce problème.

Les relations au cœur de l’intrigue

Oublions un peu Ellie et Dina et concentrons-nous plutôt sur Abby et Owen. Oui, le même Owen qu’Ellie a tué avec Mel dans l’épisode 7. Les fans du jeu vidéo savent pourquoi cette relation doit être expliquée. En effet, attention spoiler alerte: c’est l’ex d’Abby.

Depuis que Joel a délibérément tué le père d’Abby pour sortir Ellie de sa salle d’opération, empêchant ainsi l’humanité d’avoir un remède contre l’infection, le monde s’est écroulé. Les infectés et les factions de survivants s’entredéchirent.

Dans ce chaos, Abby, la fille du défunt docteur est alors en quête de vengeance. Mais quand elle arrive a supprimé Joel, c’est Ellie qui lui en veut à son tour. Mais entre-temps, on apprend qu’elle a un cœur puisqu’elle est sortie avec Owen pendant un long moment.

De nouveaux visages dans l’univers de The Last of Us

La saison 3 de The Last of Us ne se contentera donc pas de revisiter d’anciens personnages comme Abby et ses proches. Mais de nouveaux venus, comme Lev, un Scar avec qui Abby se lie, seront introduits.

Cette saison mettra également l’accent sur la guerre entre le WLF (Washington Liberation Front) et les Séraphites. Cela promet des confrontations intenses et des développements narratifs novateurs.

