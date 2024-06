300 km à pédaler : l’incroyable randonnée cycliste de 22 écoliers dijonnais jusqu’à Paris

Dans un surprenant défi mêlant sport et culture, 22 écoliers âgés de 10 à 11 ans ont entamé un périple à vélo de 300 kilomètres depuis Dijon jusqu'à Paris. Baptisée « Vélolympique », cette randonnée d'une semaine les mènera au pied de la Tour Eiffel, célébrant au passage les valeurs olympiques et l'esprit d'équipe.

Vingt-deux jeunes écoliers âgés de 10 à 11 ans, scolarisés en CM1 et CM2 à l'établissement privé Sainte Ursule de Dijon, se sont lancés dans un défi hors norme : rallier Paris à vélo depuis leur ville. Cette expédition d'environ 300 kilomètres baptisée « Vélolympique » est placée sous le signe de la célébration des valeurs olympiques et de la cohésion d'équipe. Accompagnés de leur enseignant, les élèves ont quitté les rives du lac Kir le 27 mai dernier, avec l'objectif d'atteindre le parvis de la Tour Eiffel le lundi 3 juin au terme d'une semaine d'efforts.

Un parcours rythmé entre pédalage et découvertes culturelles

Si l'essentiel du trajet s'effectuera sur les voies vertes longeant le canal de Bourgogne puis la Seine, l'itinéraire prévoit des alternances soigneusement planifiées. Après des étapes de pédalage d'environ 50 kilomètres, les jeunes cyclistes bénéficieront de pauses régénératrices et d'escales à vocation culturelle et pédagogique. Des visites d'établissements scolaires privés jalonnant le parcours sont également programmées, renforçant l'aspect fédérateur de cette randonnée.

Pour assurer des conditions optimales de sécurité, les écoliers emprunteront des minibus pour traverser les zones urbaines. Le transfert final jusqu'à la capitale s'effectuera quant à lui par train. Cette expédition a nécessité un important travail logistique en amont, comme l'illustrent la séance méticuleuse de vérification des vélos et les dernières recommandations prodiguées par les parents avant le départ donné sur les rives du lac Kir.

Un apprentissage des valeurs de dépassement de soi

Au-delà de l'expérience sportive et de la découverte culturelle, cette randonnée cycliste revêt une dimension pédagogique essentielle. En effet, relever un tel défi en groupe est un formidable vecteur d'apprentissage des notions de cohésion, d'entraide et de dépassement de soi. Contraints de s'entraider, de se soutenir mutuellement dans l'effort, ces jeunes écoliers expérimenteront concrètement les vertus de la solidarité et de l'esprit d'équipe. Ils prendront également conscience de leurs propres capacités à repousser leurs limites physiques et mentales.

Nul doute que cette odyssée restera gravée dans les mémoires comme un accomplissement majeur, une expérience initiatique et une source d'inspiration durable. Pour chacun de ces élèves, ce sera la fierté d'avoir participé à un défi d'envergure qui aura révélé leur capacité à se dépasser.

