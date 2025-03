10 éléments obscurs étranges qui ont fait leur entrée dans le MCU !

L’univers cinématographique Marvel (MCU) regorge de détails cachés et de références à l’immense catalogue de comics de la franchise. Certains détails, bien que discrets, enrichissent l’intrigue et font le bonheur des fans les plus attentifs. Explorons dix des éléments les plus obscurs qui ont réussi à s’infiltrer dans l’univers Marvel.

La lame d’ébène du chevalier noir s’invite dans le MCU

Dane Whitman (Kit Harington), introduit discrètement la fameuse lame d’ébène dans le film Eternals. Cette épée légendaire, que Merlin a forgée, confère de puissants pouvoirs à son porteur. Ceci dit, elle est maudite, et le prix de ces pouvoirs est énorme. Une scène post-générique montre Dane face à la lame et souligne les dangers potentiels à venir.

Jim Hammond, un des éléments obscurs de l’univers Marvel

Captain America : First Avenger comporte, quant à lui, un clin d’œil discret qui rend hommage au tout premier super-héros de Marvel. Je parle de Jim Hammond, alias la Torche Humaine. Il apparaît enfermé dans un tube lors de l’exposition « Modern Marvels of Tomorrow ». C’est une référence subtile à son histoire d’origine. On ressent bien la profondeur historique du MCU et le lien entre ses héros modernes à leurs racines historiques.

Jocasta, l’intelligence artificielle oubliée d’Ultron

Une séquence rapide dans Avengers : Age of Ultron montre plusieurs programmes de secours, dont l’un nommé Jocasta. Si on se réfère aux comics de Marvel, Jocasta est une création d’Ultron qu’il a conçue pour lui tenir compagnie, mais qui finit par se retourner contre lui. Cette petite référence ouvre la porte à des développements futurs.

Le sceptre du tribunal vivant dans Doctor Strange

Mordo, dans Doctor Strange, utilise un sceptre associé au tribunal vivant. C’est un des éléments sombres, mais aussi une entité cosmique majeure dans l’univers Marvel. Ce détail discret souligne l’ampleur mystique de l’univers et introduit l’idée de forces supérieures régnant sur l’équilibre cosmique. Ce clin d’œil pourrait préfigurer de futurs arcs narratifs.

Garrett Morris, le premier Ant-Man en live-action

Cet acteur de Saturday Night Live fait d’abord une apparition dans Ant-Man en tant que chauffeur de taxi. Cette scène est une référence métatextuelle, puisque Morris avait interprété Ant-Man dans un sketch SNL. Cela a marqué la première apparition live-action du personnage. Voilà un clin d’œil amusant à l’histoire du personnage au cinéma !

Pip le troll et Eros, parmi les éléments obscurs de l’univers Marvel

La scène post-crédits du film Marvel Eternals présente deux personnages inattendus. D’une part, on a Eros (Starfox) et, d’autre part, Pip le troll. Ces personnages ont, certes, un rapport à l’univers cosmique de Marvel, mais ils sont relativement obscurs pour le grand public. Leur introduction élargit l’univers et suggère de nouvelles intrigues intergalactiques.

Hulk et ses ennemis oubliés, d’autres détails intéressants

On peut voir, dans Thor : Ragnarok, le visage du Bi-Beast apparaître sur la tour du Grand Maître. C’est en fait un ennemi de Hulk que le public ne connaît pas encore très bien. Ce clin d’œil rappelle que l’univers de Hulk regorge de personnages complexes ainsi que de menaces potentielles. Cet élément obscur enrichit la mythologie du personnage de Hulk. Il renforce aussi sa connexion avec le cosmos de l’univers Marvel.

Les références cachées dans la célèbre série Loki

La série Loki regorge, elle aussi, de détails plus obscurs les uns que les autres. Parmi eux, on compte le code variant « FF353 ». Il référence le numéro d’un comic book des Quatre Fantastiques. Le personnage Mobius M. Mobius tire en outre son nom d’un obscur personnage des comics. Ces subtilités montrent le soin qu’ils ont apporté à l’écriture et à l’univers complexe de la série.

Les équipes de héros méconnues du MCU

Quelques équipes peu populaires font aussi partie des éléments obscurs de l’univers Marvel. Citons notamment les Thunderbolts ou les anciens Ravageurs dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Ces introductions surprennent et diversifient le MCU. Grâce à elles, on peut par ailleurs explorer des dynamiques de groupe moins conventionnelles.

Les goûts pour les anti-héros, aussi un élément obscur de Marvel

On sait que le MCU veut continuellement explorer des figures plus atypiques et parfois ridicules. Des méchants comme Leapfrog, Man-Bull ou Porcupine dans She-Hulk nous le prouvent. Ces choix audacieux ajoutent une touche d’humour et de diversité à l’univers. Cela dit, ils rendent aussi hommage à la richesse des comics de Marvel.

