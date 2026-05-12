Borne VE, chauffage et solaire : le PowerHub de Zendure relie tout !

Le PowerHub de Zendure arrive pour piloter l’énergie solaire et le stockage domestique. Cette unité centrale optimise l’autoconsommation pour réduire la facture électrique des foyers connectés.

Zendure vient de lever le voile sur le PowerHub, un boîtier intelligent qui transforme sa gamme SolarFlow Mix en un véritable réseau local interconnecté. Loin d’être une simple batterie de plus, cet outil centralise la production solaire, le stockage et les besoins gourmands des foyers modernes, comme les pompes à chaleur ou les véhicules électriques.

Une tour de contrôle pour l’autonomie électrique

Le défi actuel ne réside plus seulement dans la production d’énergie, mais dans sa distribution efficace. Le PowerHub agit comme un cerveau capable de diriger l’électricité là où elle est utile à l’instant T. Puisque le système relie les panneaux photovoltaïques aux batteries et aux appareils de la maison, il cherche à réduire drastiquement le recours au réseau public.

L’idée est simple : utiliser chaque watt produit sur le toit pour alimenter le salon ou charger la voiture, plutôt que de le laisser filer. Bryan Liu, à la tête de la marque, explique que cette architecture permet de passer d’un simple stockage modulaire à un écosystème intégré capable de répondre aux besoins énergétiques de plus en plus lourds des résidences actuelles.

La fin des limites de stockage ?

On voit là la modularité du dispositif. Le PowerHub permet d’étendre les capacités de stockage de manière impressionnante. Si un foyer peut débuter modestement avec 8 kWh, la structure autorise une montée en puissance jusqu’à 50 kWh par unité. Pour les configurations plus vastes, du petit tertiaire ou du collectif, l’installation peut même grimper à 150 kWh. C’est valable en cas de combinaison de plusieurs modules.

Cette flexibilité s’accompagne d’une compatibilité technique robuste. Le boîtier encaisse jusqu’à 43 kW en entrée photovoltaïque triphasée, ce qui le rend apte à gérer des parcs de panneaux solaires conséquents, déjà installés ou à venir.

Une intégration ouverte sur la maison connectée

Zendure a choisi de ne pas s’enfermer dans un système propriétaire rigide. Le PowerHub communique avec des bornes de recharge et des onduleurs tiers via des protocoles standards. Cette ouverture permet, par exemple, de lancer la charge d’une voiture électrique dès qu’un surplus de soleil est détecté, sans intervention humaine.

Au-delà du confort, c’est la rentabilité qui est visée. Le surplus pour les pics de consommation du soir est stocké et les appareils énergivores sont gérés intelligemment. Les factures s’allègent mécaniquement. Les premiers exemplaires devraient arriver chez les utilisateurs européens dès juillet 2026.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

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