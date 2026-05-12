PC portables : l’Ordi Moche assume ses défauts

L’entreprise française Back Market dévoile l’Ordi Moche pour réhabiliter les appareils aux défauts esthétiques. Cette initiative vise à briser le cycle du renouvellement inutile des ordinateurs portables encore fonctionnels.

L’esthétique de la haute technologie change de visage. Back Market bouscule nos habitudes de consommation avec le lancement d’une catégorie baptisée « Obsolète ». Le produit phare de cette initiative, surnommé l’Ordi Moche, assume pleinement ses cicatrices : rayures ou traces d’autocollants. Derrière cette provocation visuelle se cache une bataille contre le remplacement prématuré de nos machines encore capables de nous servir.

En finir avec le diktat du design impeccable

Remplacer un outil informatique devient souvent un acte dicté par l’apparence plutôt que par une panne réelle. De nombreux PC finissent au rebut simplement parce qu’ils ne correspondent plus aux critères de beauté actuels. Back Market identifie ici un levier pour freiner le gaspillage.

Cette démarche fait écho au sort de millions d’ordinateurs bientôt privés du support de Windows 10. Plutôt que de les laisser mourir dans un tiroir, la plateforme choisit de valoriser leur utilité technique. L’idée reste simple : si le processeur tourne, peu importe que la coque soit marquée. On assiste ici à un transfert de valeur, de l’objet de désir vers l’outil de travail.

La fonctionnalité prend le dessus sur le paraître

Le géant du reconditionné ne se contente pas de vendre des produits d’occasion. Il installe une réflexion sur notre lien avec les écrans. Charlotte Souleau, qui dirige la branche française de l’entreprise, constate que les priorités basculent. Selon elle, les acheteurs regardent désormais davantage l’usage concret que le prestige de la nouveauté.

Elle explique que l’Ordi Moche sert de déclencheur pour comprendre qu’un changement d’équipement tous les deux ans n’apporte rien au quotidien. Cette vision démontre un mouvement plus large où l’on préfère le mobilier vintage ou les habits de seconde main pour leur histoire. La technologie semble enfin suivre ce chemin de la maturité.

Un choix assumé pour la tech durable

Avec sa campagne « Downgrade Now », l’entreprise invite à ralentir. La nouvelle section dédiée aux produits dits obsolètes regroupe des appareils mis au placard pour de mauvaises raisons. Avec des solutions logicielles pour prolonger la vie des systèmes, le site prouve que la fin d’une garantie ne signifie pas la fin d’un service.

Acheter un ordinateur qui porte les traces de sa vie passée devient un acte engagé. Ce virage montre que le futur du secteur se trouve peut-être dans l’acceptation d’une certaine usure. L’outil redevient ce qu’il doit être : un moyen d’agir, et non un trophée qui rutile sur un bureau.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

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