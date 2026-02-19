Nio : fini les longues charges, les stations d’échange de batterie pour voitures électriques arrivent !

Le cauchemar de la recharge pourrait bientôt appartenir au passé. Le constructeur chinois Nio, pionnier des stations d’échange de batteries, accélère le déploiement de cette technologie en Europe.

Le principe est simple : au lieu d’attendre 30 minutes à une borne, vous garez votre voiture, et en moins de cinq minutes, un système robotisé remplace votre batterie vide par une batterie pleine. C’est plus rapide qu’un plein d’essence ! Voici ce qu’il en est.

Nio : 147 000 batteries échangées en un jour, le pari fou du « swap » tient ses promesses

Le constructeur chinois Nio vient de franchir un cap impressionnant. Le 15 février 2026, jour de début des festivités du Nouvel An lunaire, l’entreprise a réalisé 146 649 échanges de batteries en une seule journée. Un record qui démontre l’engouement pour cette technologie qui pourrait bien révolutionner la mobilité électrique, en particulier lors des grands chassés-croisés.

Après des tests concluants en Norvège, Nio prévoit d’étendre son réseau de stations d’échange (les « Power Swap Stations ») à d’autres pays. L’autonomie illimitée est peut-être pour demain, et les longs trajets n’auront plus jamais la même saveur.

Pourquoi échanger plutôt que charger ?

Le principe est aussi simple qu’efficace : remplacer sa batterie vide par une batterie pleine en trois minutes chrono. Là où une recharge rapide prend en moyenne une demi-heure, le « swap » permet de repartir presque instantanément. Pour les longs trajets, notamment lors des migrations massives, l’avantage est évident.

Nio dispose aujourd’hui d’un réseau de 3 700 stations d’échange en Chine. Les propriétaires peuvent louer leurs batteries et même opter pour des unités de plus grande capacité quand ils le souhaitent. Une flexibilité que la recharge classique ne permet pas.

Est-ce une technologie viable ?

Le 6 février, Nio a célébré son 100 millionième échange de batterie. Le chiffre parle de lui-même : les utilisateurs adoptent massivement cette solution. Pourtant, tout le monde n’y croit pas. Stellantis, le géant européen, a investi lourdement dans des essais avant de mettre ses projets de côté. Mais Nio, lui, persiste et signe.

Et en Australie ?

Nio a confirmé son arrivée en Australie en 2026, avec la petite citadine Firefly en fer de lance. Ce modèle, destiné à concurrencer la BYD Dolphin et la MG4, ne sera pas équipé de batterie interchangeable. Il embarquera une batterie LFP de 42 kWh, offrant jusqu’à 330 km d’autonomie et une recharge de 10 à 80 % en 29 minutes.

Le « swap » n’est pas encore au programme. L’infrastructure australienne en est à ses balbutiements, et Nio attendra probablement d’avoir suffisamment de stations pour proposer des voitures compatibles. En attendant, la Firefly fera office de cheval de Troie pour préparer le terrain.

Un avenir sans files d’attente ?

Le rêve d’une borne de recharge aussi rapide qu’un plein d’essence se rapproche. Avec le système de Nio, l’attente n’est plus qu’un souvenir. Reste à savoir si d’autres constructeurs suivront et si les infrastructures suivront le rythme. En tout cas, les Chinois ont déjà choisi.

