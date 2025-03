Wonder Man : Marvel promet une série inédite et captivante pour 2025

Marvel Studios s’apprête à enrichir son univers cinématographique avec une nouvelle série Marvel intitulée Wonder Man. Cette production mettra en lumière Simon Williams, un personnage qui oscille entre le monde des super-héros et celui du cinéma. L’acteur oscarisé Ben Kingsley reprendra, quant à lui, son rôle de Trevor Slattery.

Simon Williams, de super-vilain à super-héros dans Wonder Man

Créé en 1964 par Stan Lee, Don Heck et Jack Kirby, Simon Williams fait sa première apparition dans The Avengers #9 en tant qu’antagoniste. Héritier d’une entreprise en difficulté, il accepte des pouvoirs ioniques de la part de Baron Zemo pour affronter les Avengers. Il se retourne ensuite contre Zemo et rejoint les rangs des héros. Le personnage devient alors un membre fondateur des West Coast Avengers. Outre ses exploits héroïques, Williams est également célèbre comme acteur et cascadeur à Hollywood.

Yahya Abdul-Mateen II incarnera Simon Williams dans la série Marvel Wonder Man. Il est déjà populaire pour ses rôles dans Watchmen et Aquaman. Cette fois, l’acteur apportera sa profondeur d’interprétation à ce personnage multifacette. La série explorera les défis de Williams en tant qu’acteur doté de super-pouvoirs. Elle offre ainsi une perspective inédite sur la dualité entre célébrité et héroïsme. Les fans peuvent donc s’attendre à une narration riche mêlant action, drame et satire du milieu hollywoodien.

Le retour de Trevor Slattery dans cette nouvelle série

L’un des aspects les plus attendus de Wonder Man est le retour de Ben Kingsley (de Shutter Island) dans le rôle de Trevor Slattery. Introduit dans Iron Man 3 comme un acteur engagé pour incarner le Mandarin, Slattery a séduit le public par son humour et son charisme. Son apparition dans Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux a renforcé son statut de personnage culte au sein du MCU.

Official new look at Yahya Abdul-Mateen II as Simon Williams and Ben Kingsley as Trevor Slattery in Marvel Studios' WONDER MAN.



Who took Simon's shoes?



Griffith Observatory = West Coast Avengers headquarters? pic.twitter.com/GQqNL5bPXs November 15, 2024

La présence de Slattery aux côtés de Simon Williams dans Wonder Man promet par ailleurs des interactions mémorables. Leurs parcours similaires dans l’industrie du divertissement offrent une opportunité pour des moments comiques et des réflexions sur la célébrité. Selon certaines sources, la série pourrait adopter une approche méta. Elle explorera alors les coulisses d’Hollywood à travers le prisme des super-héros.

La série Wonder Man bénéficie également de la participation de Destin Daniel Cretton, réalisateur de Shang-Chi, en tant que producteur exécutif. Andrew Guest, célèbre pour son travail sur Brooklyn Nine-Nine et Community, sera, quant à lui, scénariste principal. Cette équipe créative promet en tout cas une série innovante qui pourrait redéfinir les standards des productions Marvel sur le petit écran. Rendez-vous en décembre 2025 sur Disney+ pour en savoir davantage.

