La fin de Shutter Island : L’explication du twist que 97% des spectateurs ont raté !

Shutter Island est un chef-d'œuvre psychologique de Martin Scorsese sorti en 2010. Des années plus tard, le film continue de fasciner et de troubler ses spectateurs grâce à son intrigue complexe et sa fin déroutante. Voici une explication sur le twist inattendu de Shutter Island qui a causé suspicion et confusion chez le public.

La quête de Teddy Daniels dans le film Shutter Island

L'histoire commence avec le marshal américain Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) naviguant vers Shutter Island. C'est un hôpital psychiatrique isolé réservé aux criminels aliénés. Accompagné de son partenaire Chuck Aule (Mark Ruffalo), leur mission est d'enquêter sur la disparition mystérieuse d'une patiente, Rachel Solando. Cependant, ce qui semble être une simple enquête va rapidement se transformer en un cauchemar labyrinthique pour Teddy.

Pendant son investigation, Teddy est confronté à des visions troublantes et des symboles récurrents. Bien entendu, ils constituent des éléments clé du film Shutter Island et ils ont une explication. Le feu et l'eau jouent un rôle significatif, ils représentent respectivement les illusions et la vérité inondante. Ces éléments reflètent les conflits internes de Teddy et font subtilement allusion au trouble sous-jacent qu'il doit affronter. Les scénarios alternent entre des rêves étranges et des réalités changeantes, ce qui met en cause la santé mentale du protagoniste lui-même.

La révélation perturbante sur Teddy Daniels

Dans les dernières minutes du film, une révélation choquante survient. Teddy Daniels est en réalité Andrew Laeddis, l'un des patients internés sur l'île. Tous les événements précédents faisaient partie d'une expérience élaborée que le Dr John Cawley (Ben Kingsley) a orchestrée. Cette explication apporte plus de sens sur ce qui se passe dans Shutter Island. L'objectif de ces événements était de tenter une nouvelle thérapie, permettant à Andrew de confronter la vérité sur son propre passé douloureux et violent.

Ainsi, Andrew/Teddy avait créé une personnalité fictive de « Teddy Daniels » pour fuir la culpabilité liée au meurtre de sa femme Dolores (Michelle Williams). Celle-ci avait tué leurs enfants avant de mourir elle-même. Incapable de se confronter à cette atroce vérité, il s'est inventé une nouvelle identité et une nouvelle histoire. Cela a ainsi englouti sa véritable existence dans les profondeurs de sa psyché brisée.

Explication sur le choix de Teddy dans Shutter Island

Avec cette vérité brutale maintenant exposée, Andrew a clairement deux choix. La première est d'accepter la réalité et de vivre dans la douleur de ses souvenirs. La deuxième option consiste à choisir la régression dans son état délirant où il demeure « Teddy Daniels ». Ce dilemme capture parfaitement la tragédie humaine centrale du film ; le combat intérieur entre la confrontation avec nos actions passées ou la fuite face à elles.

Par ailleurs, à la fin de Shutter Island, une scène clé donne une explication plus claire sur cette tension. Assis sur les marches de l'hôpital aux côtés de Chuck (qui est en fait le docteur Sheehan), Andrew feint de redevenir « Teddy Daniels ». Juste avant qu'on l'emmène pour une lobotomie, il pose une question lourde de sens. Ses paroles étaient : « Est-il pire de vivre comme un monstre ou de mourir comme un homme bon ? » Cette déclaration laisse les spectateurs avec une énigme morale. Andrew joue-t-il consciemment le rôle de Teddy pour échapper à sa douleur existentielle ? Ou alors, était-il inconscient tout le long ?

