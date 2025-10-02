Volvo EM90 Hybrid : voici les premières images du van premium pour la famille

Alors que les SUV règnent en maître, Volvo prépare une surprise avec l’EM90 Hybrid, un van premium qui pourrait bien redéfinir l’art du voyage en famille. Les premiers brevets déposés aux États-Unis révèlent un véhicule à deux trappes.

Et cela laisse fortement supposer une motorisation hybride rechargeable. C’est une première pour ce modèle initialement 100 % électrique. Ce « salon scandinave roulant » version hybride promet d’allier l’espace et le silence d’un VE avec la polyvalence d’un thermique pour les longs trajets. L’ennui des voyages en famille est sur le point de disparaître !

Volvo EM90 : le van hybride qui pourrait bientôt arriver aux États-Unis

Et si les familles américaines retrouvaient enfin le sourire sur la route ? Alors que le marché local est envahi par les SUV, une lueur d’espoir apparaît avec les images de brevets déposées par Volvo auprès de l’USPTO. Celles-ci révèlent une version hybride rechargeable du EM90, pourtant commercialisé à l’étranger en version 100 % électrique. La preuve ? Une trappe supplémentaire sur l’aileron droit, qui laisse fortement supposer l’ajout d’un réservoir de carburant.

Une petite trappe qui en dit long

Un élément se cache souvent dans les détails, et ce minuscule orifice sur l’aileron droit du van suffit à alimenter toutes les spéculations. Contrairement au EM90 électrique qui ne possède qu’une trappe de recharge sur l’aileron gauche, ce modèle arbore deux ouvertures symétriques. Les experts y voient la signature d’un plug-in hybrid, combinant ainsi l’autonomie tranquillisante du thermique et le silence d’une propulsion électrique en ville.

La course au van premium est lancée

Volvo suivrait-il les traces de Mercedes ? La marque allemande a en effet annoncé son intention d’importer un van luxueux aux États-Unis dès l’année prochaine. Le constructeur suédois pourrait bien vouloir surfer sur cette vague naissante. D’autant que Volvo a récemment confirmé son projet de produire un nouveau véhicule hybride dans son usine de Caroline du Sud d’ici la fin de la décennie.

Les rêves s’envolent, la réalité demeure

Malgré cet optimisme, un porte-parole de Volvo a tempéré les espoirs en confirmant l’absence de projet actuel pour commercialiser le EM90 aux États-Unis. Le nouveau hybride de Caroline du Sud restera donc, pour le moment, un mystère. L’amère réalité du marché américain, toujours plus friand de SUV que de monospaces, pourrait avoir raison des ambitions de la marque.

Conclusion : l’avenir nous dira tout

Même si les passionnés de monospaces continuent de rêver devant ces brevets prometteurs, force est de constater que Volvo pourrait finalement privilégier la commercialisation d’un SUV hybride, plus vendeur sur le sol américain. Une décision pragmatique, mais qui laissera sans doute sur leur faim les familles en quête d’alternatives aux mastodontes routiers.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn