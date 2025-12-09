Une Lotus Esprit des années 80 propulsée par un V8 moderne : le restomod de rêve

Dites bonjour à l’Esprit de vos rêves, rajeunie au botox carbone et à la testostérone mécanique ! La nouvelle marque Encor ressuscite l’icône Lotus des années 80 avec un restomod qui fait rugir les puristes.

Sous sa ligne intemporelle, un V8 moderne souffle 400 chevaux, tandis que l’intérieur épouse la tech du XXIe siècle. Limitée à 50 exemplaires, cette prouesse anglaise mélange nostalgie et folie des grandeurs. Le mythe a trouvé sa seconde jeunesse.

Un nouveau venu sur la scène des voitures de rêve

Le nom Encor ne vous dit probablement rien, et c’est bien normal. Cette nouvelle marque automobile britannique émerge discrètement, mais avec des parrains de poids. Elle est portée par un collectif de professionnels chevronnés. Chacun cumule plus de trente ans d’expérience au sein de mastodontes comme Pagani, Koenigsegg, Aston Martin, Porsche et Lotus.

Leur pedigree ? Ils ont œuvré sur des projets d’exception tels que la Lotus Emira, le programme de personnalisation « Q by Aston Martin » ou encore le département Lotus Advanced Performance. Une bande de passionnés aguerris qui entend bien faire parler d’elle.

Le pari audacieux : réveiller une icône des années 70

Pour se faire un nom, Encor mise sur un coup d’éclat nostalgique : la renaissance modernisée de l’iconique Lotus Esprit S1 des années 1970. Le résultat, baptisé simplement « Series 1 », est un véritable hommage qui fait fondre les puristes. La base est fidèle à l’esprit de Colin Chapman : la voiture repose sur le châssis « backbone » d’une Lotus Esprit V8 d’origine.

En revanche, la carrosserie, d’une élégance retravaillée, bénéficie d’un traitement contemporain. À la manière d’un Singer, Encor a conservé les lignes intemporelles de l’Esprit. Puis, elle y intègre des éléments modernes comme de nouveaux boucliers, des jantes (17 pouces à l’avant, 18 à l’arrière) et des optiques LED. Oui, les phares escamotables sont bien sûr de la partie !

Une mécanique retravaillée pour les sensations pures

Les ingénieurs d’Encor ont radicalement amélioré l’âme sportive sous cette robe séduisante. La Series 1 reçoit une nouvelle suspension Sport 350 avec des supports révisés et des amortisseurs Bilstein. Cela garanti une tenue de route à la hauteur de son apparence. La direction assistée hydraulique, retravaillée, promet de restituer la sensation si caractéristique des volants Lotus. Avec un poids plume annoncé d’environ 1 200 kg, les promesses de vivacité sont alléchantes.

Les techniciens d’Encor ont entièrement reconstruit et modernisé le V8 d’origine de 3,5 litres avec des pistons forgés, des injecteurs plus gros, des turbos améliorés et un échappement inox.. La puissance grimpe à 400 chevaux pour 475 Nm de couple, propulsant la voiture de 0 à 100 km/h en environ 4,0 secondes, avec une pointe à 282 km/h. Et délivrance pour les puristes : elle conservera une boîte manuelle.

Un intérieur où le luxe épouse la technologie

À l’intérieur, l’habitacle enveloppant signature de l’Esprit est sublimé par des matériaux nobles : cuir, Alcantara et aluminium usiné. La modernité s’intègre avec discrétion grâce à l’Apple CarPlay, des caméras à 360 degrés et une climatisation numérique. Le plus surprenant ? L’architecture électrique de la Series 1 utilise le même système d’infodivertissement que les supercar de GMA (Gordon Murray Automotive) et Pagani. Un détail qui en dit long sur les ambitions technologiques de ce projet.

Une série très (très) limitée

Encor ne vise pas la production de masse. La marque prévoit de construire seulement 50 exemplaires de la Series 1, chacun basé sur une Lotus Esprit V8 d’origine. Un défi de taille, étant donné que Lotus n’a produit que 1 237 Esprit V8 au total. Le premier prototype est en cours de réalisation, et la première voiture destinée à un client devrait être livrée en avril. Il faudra donc être rapide et avoir un peu de chance pour mettre la main sur l’une de ces pépites.

Un ticket d’entrée à six chiffres

Pour acquérir cette réinterprétation haut de gamme, il faudra débourser une somme conséquente. Le prix de départ est annoncé aux alentours de 575 000 dollars, soit approximativement 494 500 euros (sur la base d’un taux de change de 1 USD = 0,86 EUR). Au Royaume-Uni, il est fixé à 430 000 livres sterling. Un investissement substantiel pour une œuvre d’art automobile mêlant l’âme intemporelle d’une icône à l’expertise technique la plus pointue. Encor arrive sur le marché avec ambition, et sa première création démontre qu’elle a les arguments pour séduire les collectionneurs les plus exigeants.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn