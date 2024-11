Une batterie solide chez MG dès 2026 : Un game changer ?

La batterie solide, un produit aux performances exceptionnelles, s’apprête à révolutionner le monde de la voiture électrique. SAIC, le groupe qui détient la marque MG, a justement fait une annonce à ce sujet. Apparemment, MG va bientôt lancer la production à grande échelle de sa nouvelle batterie solide pour voiture électrique.

Une technologie qui promet de décupler l’autonomie des VE

La batterie solide remplace l’électrolyte liquide des batteries lithium-ion traditionnelles par un électrolyte solide. Elle présente des avantages décisifs, dont une densité énergétique plus élevée. Celle-ci fournit des autonomies atteignant potentiellement 1 000 km en cycle WLTP. De plus, cette technologie promet un temps de charge réduit et une plus grande sécurité. Cela est rendu possible grâce à sa résistance aux risques de surchauffe ou d’incendie.

La nouvelle batterie solide pour voiture de MG, avec ses 400 Wh/kg, semble bien positionnée pour répondre à ces attentes. Elle offre une durée de vie prolongée et nécessite moins de métaux rares. Ces aspects la rendent beaucoup plus écologique. Avec ces atouts, la batterie solide pourrait rapidement se positionner comme une référence sur le marché. C’est notamment le cas dans les pays aux climats froids. De fait, les performances restent élevées même à basse température.

La nouvelle batterie pour voiture de MG face à une compétition féroce

La production de batteries à électrolyte solide n’est pas sans défis. Les fabricants rencontrent surtout des obstacles dans la fabrication à grande échelle et la réduction des coûts. Malgré tout, SAIC semble avoir bien avancé. Le groupe doit cela à sa collaboration avec la start-up QingTao Energy Development.

Avec des prévisions de production pour 2026, cette entreprise chinoise n’est pas seule sur ce créneau. Effectivement, à part MG, de nombreux autres géants chinois travaillent sur leurs propres batteries solides pour voitures électriques. Certaines d’entre elles ont des densités énergétiques impressionnantes. Parmi les marques qui œuvrent dans le domaine, on peut citer Chery, GAC, et BYD.

SAIC’s second-gen solid-state battery mass production to start in 2026



👇https://t.co/2ugZI3RCMM — CarNewsChina.com (@CarNewsChina) November 25, 2024

Ainsi, l’arrivée de la batterie solide sur le marché ne sera pas une simple innovation isolée. Elle marque le début d’une véritable guerre technologique entre les différents acteurs de l’automobile. SAIC, avec sa filière MG, pourrait bien prendre une longueur d’avance. Cela dit, la compétition s’annonce particulièrement intense.

