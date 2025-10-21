Un constructeur réalise la mythique moto de Bulma dans Dragon Ball en vrai !

Qui n’a jamais rêvé de chevaucher la mythique moto verte de Bulma dans Dragon Ball ? Un artisan talentueux l’a fait ! En transformant une Honda Monkey 125, il a donné vie à la célèbre monture du manga Dragon Ball.

Carénage vert kaki, siège cuir, logo Capsule Corp et même le fameux numéro 19 : chaque détail est fidèle à l’œuvre d’Akira Toriyama. La frontière entre fiction et réalité n’a jamais été aussi fine… et aussi excitante.

La moto de Bulma dans Dragon Ball débarque dans la réalité !

Les fans de Dragon Ball vont pouvoir réaliser leur rêve : la mythique moto de Bulma, aperçue dans les premiers chapitres du manga, existe désormais en version réelle. C’est l’atelier japonais Ganesha Custom qui a relevé le défi en transformant une Honda Monkey 125 en une réplique plus vraie que nature. Avec son carénage avant vert kaki englobant, son siège court en cuir brun et le fameux logo Capsule Corp bien visible, cette création est un hommage vibrant à l’univers d’Akira Toriyama.

Un design fidèle inspiré des années 50

Cette customisation, nommée « Monkey Racer Replica », ne sort pas de nulle part. Elle s’inspire directement des motos de course des années 50, et plus particulièrement de l’Ottochindri, une Moto Guzzi équipée d’un moteur V8 qui courut en Grand Prix en 1955. Le designer thaïlandais Note Kevlar, à l’origine du projet, a capturé l’essence même de cette époque. La couleur verte, le numéro 19 incliné sur la carrosserie et les prises d’air positionnées au même endroit que sur la machine originale. Chaque détail a été scrupuleusement reproduit pour coller à l’esprit « rétro-racer ».

Des détails qui parlent aux initiés

La magie opère dans les spécificités. Les sections latérales s’ouvrent telles des portes, exactement comme sur le dessin de Toriyama. Le phare rond de la Monkey d’origine est le même que sur le modèle original. Mais des feux anti-brouillard sont des ajouts bienvenus dans les « bouches » du carénage. Ensuite, plus de guidon mais des poignées séparées, montées plus bas pour un look plus agressif. Même le pistolet mitrailleur, accessoire iconique de la moto dans le manga, est devenu une partie de l’ensemble. C’est une véritable pièce de collection qui ravira les puristes.

Une personnalisation poussée à l’extrême

Ganesha Custom ne s’est pas contenté de poser un carénage. La transformation est complète. Le retapissage de la selle dans un cuir brun spécifique est magnifique. Et un cache latéral droit, absent sur la Monkey de série, a été spécialement fabriqué. Le réservoir arbore fièrement l’emblème de la Capsule Corporation, l’entreprise familiale de Bulma. L’ensemble, vendu complètement monté, est une démonstration de savoir-faire qui transcende la simple customisation pour entrer dans l’art de la réplique.

Disponible… pour un public averti

Cette pièce unique coûte près de 10 590 euros sur le site du constructeur. Elle a d’ailleurs été présentée au Yokohama Hot Rod Custom Show 2022, aux côtés d’autres créations comme la Grom Adventure. Si son prix la réserve aux collectionneurs les plus passionnés, elle prouve que la frontière entre la fiction et la réalité est franchissable. Un magnifique hommage sur deux roues qui fait revivre un morceau de notre enfance.

