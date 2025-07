Dragon Ball Super sans Akira Toriyama : la confidence touchante de Toyotarō sur l’avenir du manga

Il y a des figures qu’on imagine éternelles. Akira Toriyama, pour des millions de fans, en faisait partie. Pourtant, depuis sa disparition, l’univers de Dragon Ball Super est suspendu, entre respect et incertitude. Et si quelqu’un a accepté de parler sans détour de cette suite tant attendue, c’est bien Toyotarō.

Le défi de poursuivre la saga après la disparition d’Akira Toriyama

Quand Akira Toriyama est mort, c’est tout l’écosystème Dragon Ball qui a freiné. Le manga Dragon Ball Super est entré en pause, comme figé par cette perte. Pourtant, des projets en amont ont survécu à ce choc. En effet, Dragon Ball DAIMA et le jeu Sparking! Zero étaient déjà prêts à voir le jour. Et ces deux créations ont pu avancer malgré ce silence pesant.

Pour Toyotarō, prendre la suite de son maître n’a rien de simple. Il a confié publiquement que ce n’était “pas facile, mais pas impossible”. Toriyama est resté actif jusqu’au bout. C’est lui qui a scénarisé Dragon Ball Super: Broly, et qui a imaginé le concept des héros redevenus enfants dans DAIMA. Sa trace est partout, et c’est justement ça qui rend la suite aussi délicate.

Toyotarō et les détenteurs des droits, acteurs clés des décisions

Lors d’une conférence récente, Toyotarō est apparu aux côtés de deux figures emblématiques. Il y avait Kazuhiko Torishima, ancien éditeur de Toriyama, et Katsuyoshi Nakatsuru, designer de DBZ et GT. Tous ont parlé du futur de la licence avec retenue, mais aussi avec lucidité. Car aujourd’hui, Shueisha et Toei Animation détiennent les pleins pouvoirs sur l’univers Dragon Ball. Et ce sont eux qui orienteront les prochaines étapes.

Toyotarō, lui, garde une place essentielle dans la création. Mais il ne décide pas seul. Le choix des successeurs, des scénarios et des orientations passe par les détenteurs des droits. Pour cause, tout doit désormais s’aligner avec l’héritage laissé par Toriyama. C’est donc une affaire d’équilibre, entre respect de l’œuvre d’origine et envie de faire vivre Dragon Ball Super dans une nouvelle époque.

Un avenir prometteur pour Dragon Ball Super malgré l’absence du créateur

Malgré les silences et les doutes, la franchise continue de peser lourd. Sans conteste, Dragon Ball Super reste une référence dans le monde entier. Et même si aucune annonce officielle n’a été faite, les fans guettent chaque mouvement. Le retour du manga se fera. C’est une certitude pour beaucoup, même si la date reste floue. L’attente est là, solide, partout.

De son côté, Dragon Ball DAIMA était prévu pour une saison unique, pour fêter les 40 ans de la saga, rien de plus. Cela dit, vu la longévité du succès depuis 2015, rien n’empêche une future série longue de surgir. Encore faut-il que les nouvelles équipes tiennent la barre sans Toriyama. Car chaque décision comptera, et chaque faux pas pourrait éloigner la fanbase, pourtant fidèle depuis plus de trois décennies.

