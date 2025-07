Ultra-légère, ultra-sobre : la FacteurDix Line sera-t-elle le fleuron des VE français ?

La FacteurDix Line sonne la révolution pour les VE français. Voici tout ce qu’on sait sur ce modèle made in France !

Conçue par deux ingénieurs français visionnaires, cette voiture électrique repousse les limites de l’efficacité énergétique. Avec 500 kg sur la balance et une autonomie de 500 km, le VE français FacteurDix Line incarne l’avenir de la mobilité durable et raisonnée. Découvrons ce modèle atypique et ses promesses ambitieuses.

Une conception française ultra-légère et innovante

Cette voiture se distingue avant tout par son poids plume. Ceci est possible grâce à des matériaux légers comme le plastique renforcé de fibre de carbone. Véritable coupé tricycle biplace, la FacteurDix Line est un VE français qui se dote d’une aérodynamique optimisée. Elle arbore une forme de goutte d’eau et une carrosserie à trois roues “et demie”. La consommation énergétique est alors ultrafaible : environ 4 kWh/100 km.

Pensée pour la simplicité, ce véhicule made in France propose un habitacle épuré. Ses sièges se décalent légèrement afin de laisser plus d’espace. Le prototype actuel du VE français FacteurDix Line inclut également une large surface vitrée pour une meilleure visibilité. Puis, des équipements réduits au strict nécessaire. On prévoit toutefois des améliorations pour la version de série, notamment des airbags, l’ABS et un système ESP.

Combien coûte le véhicule français FacteurDix Line ?

Marc Guillemaud et Augustin Roulleaux-Dugage sont les créateurs derrière ce projet normand. Ils conçoivent cette voiture comme une solution aux SUV électriques énergivores. Prévue pour un lancement en petite série d’ici fin 2027, elle coûtera entre 150 000 et 200 000 euros au départ. Ensuite, le VE français FacteurDix Line visera un prix bien plus démocratique de 30 000 euros en 2030.

Le projet associe en outre innovation technologique et défis industriels ambitieux. FacteurDix espère réduire l’empreinte écologique tout en donnant une alternative crédible aux solutions actuelles. Si la trajectoire est semée d’embûches, la FacteurDix Line incarne une nouvelle ère de véhicule électrique français.

